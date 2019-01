Lemondták Trump beszédét

Nincs kompromisszum a leállásról, milliárdos károkat szenved a gazdaság

Újabb fordulatot vett nemcsak az ötödik hetének végén járó részleges amerikai kormányzati leállás, hanem Donald Trump elnök és Nancy Pelosi demokrata párti házelnök személyes csatája is. Noha Trump még szerdán is kardoskodott Pelosinál, hogy számít a képviselőházban jövő kedden esedékes országértékelő beszédére, nem sokkal később befutott a házelnök levele, amely az elhúzódó, történelmileg példátlan leállásra hivatkozva kifejezetten visszavonta az elnök meghívását.

– Akkor mondom majd el, amikor véget ér a részleges leállás. Nem keresek más helyszínt – törődött bele a helyzetbe tegnap virradóra küldött válaszában Trump. Esete nem teljesen példátlan: 1986-ban az akkori házelnök szintén egy finanszírozási vita miatt nem engedte meg, hogy Ronald Reagan elnök az alsóház üléstermében tartson beszédet; igaz, az nem az „unió helyzetéről szóló”, országértékelő felszólalás volt, amilyenre Trump most készült.

Az amerikai alkotmány egyébként nem határozza meg, hogy ez utóbbi beszédet mikor kell megtartani, csak a szokásjog alakította úgy, hogy az az év elejére esik, és korábban az sem volt magától értetődő, hogy az elnök televíziós főműsoridőben szólaljon fel, ne pedig egy írásos beszámolót küldjön a Capitoliumra.

Mindenesetre folytatódik az idegjáték Trump és a mellette kiálló republikánusok, valamint a demokrata párti oldal között, miközben Kevis Hassett, az elnök gazdasági tanácsadója szerint a felmerült károk miatt akár nullaszázalékos is lehet az első negyedéves amerikai gazdasági növekedés.

Már most úgy tartják, a károk elérhették azt az 5,7 milliárd dollárt, amennyit Trump a mexikói határra tervezett biztonsági falra kért a kongresszustól, és amit a demokraták megtagadtak tőle, kiváltva ezzel a tavaly decemberben kezdődött részleges államigazgatási leállást. 2013-ban a tizenhat napos leállás 0,4 százalékponttal vetette vissza a negyedéves GDP-t, míg a mostani kényszerszünet tegnap a 34. napjánál tartott. Közvetett hatásként például az ingatlanpiac is megérzi a szünetet, mert nem folyósítanak állami hiteleket, így számos piaci tranzakció elmarad. Általában is visszaesik a fogyasztás, az érintett 800 ezer közalkalmazott nem kap fizetést.

Tegnap, e sorok írását követően szavazni készültek a szenátusban a kompromisszumos szövegváltozatokról, de politikai megegyezés híján ezektől nem vártak áttörést a megfigyelők. A demokraták megadnák a Fehér Ház által kért összeget, de nem a falra, hanem más határvédelmi költségekre. Ám a fal Trump elnökségének fő jelképévé vált az utóbbi időben.