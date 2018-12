Legyen szakmája annak, aki a britekhez jön

Az EU-tagországok alacsony szakképzettségű, illetve szakképzetlen munkavállalóinak a brexit után nem lennének automatikus munkavállalási jogai az Egyesült Királyságban – legalábbis ez derült ki a Sajid Javid brit belügyminiszter által tegnap ismertetett fehér könyvből. A javaslatokat tartalmazó dokumentum célja, hogy megszüntesse a Nagy-Britanniába való szabad határátlépés lehetőségét.

A brit sajtó által ismertetett tervezet bár a szakképzett munkavállalókat is érinti, akik a jövőben egy vízumcsomag megszerzésével vállalhatnának munkát a szigetországban, a lényeges módosítások azonban elsősorban a szakképzetlen munkaerőt célozzák. – Egyedülálló, készségalapú bevándorlási rendszere lesz Nagy-Britanniának, amely a tehetségre és a szakértelemre épül, tehát a hangsúly azon lesz, hogy mit hoz magával a munkavállaló, és nem azon, hogy honnan jön – mondta a belügyminiszter a dokumentummal kapcsolatban.

A brexit utáni bevándorlási rendszer egyik sarkalatos pontja, hogy – a kanadai bevándorlási rendszerhez hasonlóan – a munkavállalók csak engedéllyel érkezhetnek majd az Egyesült Királyságba, London azonban igyekezett hangsúlyozni: a brit vállalkozások kapnak időt arra, hogy „átálljanak a szabad mozgás megszűnésére”. A belügyminiszter emellett azt is hangsúlyozta, hogy a brexit utáni bevándorlási rendszer továbbra is felülvizsgálat alatt áll, a változások pedig előreláthatóan 2025-től lépnének életbe.

Közben a Politico tegnap arról írt, hogy mivel a brexit kimenetelével kapcsolatos viták továbbra is rendkívül feszültek, ezért továbbra is fennáll a lehetőség, hogy a britek megállapodás nélkül hagyják el az EU-t, ezért London már most, száz nappal a határidő előtt megkezdte a készülődést erre az eshetőségre.

Gavin Williamson védelmi miniszter az alsóház minapi ülésén elmondta: 3500 fős katonai személyzet áll majd a kormányzat rendelkezésére abban az esetben, ha alku nélkül valósul meg a brexit. A vállalkozásokat szintén figyelmeztették, hogy készüljenek fel minden forgatókönyvre.