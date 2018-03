Lázár János: ahogy 170 éve, úgy ma is két világ áll egymással szemben

A miniszterelnökséget vezető miniszter a Székelyföld szívében, Sepsiszentgyörgyön tartandó március 15-i közös ünnepi megemlékezésről jelentkezett be a közösségi oldalára feltöltött legfrissebb videóban.

Ahogy 1848-49-ben, úgy ma is két világ áll egymással szemben – jelentette ki Lázár János. A tárcavezető szerint ez a két világ most is egy birodalom és a nemzet.

A tét pedig az, ki mondja meg, most és a jövőben mi lesz a magyarok sorsa, mi vagy a birodalom határozza meg, hogyan és kikkel éljünk együtt mi, magyarok itt, a Kárpát-medencében – hangsúlyozta a miniszter.

„Tisztelettel köszöntöm minden székely honfitársamat és nekik, valamint az otthoniaknak is méltó ünnepet kívánok” – tette hozzá Lázár János.