Lassan oszlik a homály a Hasogdzsi-ügyben

Az Egyesült Államok nem függeszti fel fegyvereladásait Szaúd-Arábiának

Bár egyre több a bizonyíték – igaz, jobbára közvetett – a szaúdi rendszert bíráló Dzsamál Hasogdzsi újságíró megölésével kapcsolatban, kicsit mintha a sötétben tapogatóznának a nyomozó hatóságok. A CIA a szaúdi trónörököst is belekeverte az ügybe, ennek ellenére Washington kitart Rijád, mint fő közel-keleti szövetsé­gese mellett.

Immár az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség is intenzíven foglalkozik Dzsamál Hasogdzsi szaúdi rendszerkritikus újságíró halálával. A Hürriyet Daily News című török hírportál tegnap egy, a CIA birtokában lévő hangfelvételről írt, amelyen Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös állítólag utasítást adott arra, hogy a „lehető leghamarabb el kell hallgattatni” Hasogdzsit.

Az írás szerzője szerint Gina Haspel, a CIA igazgatója már októberben, ankarai látogatásán jelezte a hangfelvétel meglétét. A The Washington Post című amerikai lap pedig múlt pénteken azt írta: a CIA arra a következtetésre jutott, hogy a szaúdi trónörökös rendelte el a szaúdi újságíró meggyilkolását. Az ügynökség szerint nem kifejezetten arra adott utasítást, hogy öljék meg az újságírót, de meggyilkolása az ő jóváhagyásával történt.

Dzsamál Hasogdzsinak október 2-án veszett nyoma Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán, ahová török menyasszonyával kötendő házasságához szükséges iratokért ment. Rijád eleinte azt állította, hogy az újságíró elhagyta az épületet, majd később azzal állt elő, hogy Hasogdzsi dulakodás közben vesztette életét az épületben. Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig kijelentette, hogy Hasogdzsi meggyilkolását gondosan megtervezték.

A szaúdi ural­kodó, a koronaherceg és a külügyminiszter egyaránt határozottan cáfolja, hogy Mohammed bin Szalmánnak tudomása lett volna a gyilkosság tervéről és végrehajtásáról.

Közben a szaú­di hatóságok 21 embert őrizetbe vettek, 11 ellen vádat emeltek az emberölésben való részesség miatt, ötre pedig halálbüntetés kiszabását kérték, mivel a nyomozás megállapította közvetlen érintettségüket, amit állítólag be is vallottak. A holttestet feldarabolták, és kivitték a főkonzulátus épületéből – a maradványok még nem kerültek elő – sorolja a fejleményeket az MTI külföldi hírügynökségek nyomán.

A nemzetközi felháborodás hatására több ország szankciókat rendelt el Rijád ellen. Dánia tegnap bejelentette, hogy felfüggesztette a fegyverek és katonai eszközök exportjára vonatkozó engedélyek kiadását Szaúd-Arábiá­nak. Németország már korábban felfüggesztette a jövőbeni fegyverexport-engedélyek kiadását, és lépéseket tett minden fegyvereladás leállítására. Ezzel szemben Donald Trump amerikai elnök nem hoz büntető intézkedést.

A Fehér Ház közölte, hogy az Egyesült Államok rendíthetetlen partnere kíván maradni Szaúd-Arábiának, még akkor is, ha nagyon is előfordulhat, hogy a szaúdi koronahercegnek tudomása volt Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásáról. Az elnök jelezte azt is, hogy nem áll szándékában felmondani a Rijáddal kötött fegyvereladási megállapodásokat, mert – mint hangoztatta – Oroszország és Kína óriá­si hasznot húzna belőle – írta a távirati iroda.

A látszat kedvéért azonban az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma befagyasztja tizenhét szaú­di állampolgár esetleges amerikai vagyonát, és megtagadják tőlük a hozzáférést az amerikai pénzügyi rendszerhez Hasogdzsi halálára válaszul.