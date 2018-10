Kutatási adatainak meghamisításával vádolnak egy amerikai őssejtkutatót

Manipuláció miatt a legnevesebb amerikai orvostudományi folyóirat, a New England Journal of Medicine visszavonta egy amerikai őssejtkutató tanulmányát. Piero Anversa szív- és érrendszeri specialistát azzal vádolják, hogy több mint 30 tudományos cikkében meghamisította az adatokat.

Nem mindennapi közleményében a Harvard orvosi kara és partnerkórháza, a bostoni Brigham and Women’s azzal vádolta meg Piero Anversát, a két intézmény laboratóriumának egykori vezetőjét, hogy meghamisította vagy kitalálta az általa közzétett 31 tanulmány adatait. A két intézmény értesítette a szóban forgó tanulmányokat közzétevő tudományos folyóiratokat, honlapokat, és kérte a kérdéses tanulmányok visszavonását.

Egy cikk, közlemény visszavonása a tudományos világban a legrosszabb ítélet egy szerző munkájáról. Azt jelenti, hogy a cikk vagy a tanulmány komoly – szándékos vagy akaratlan – problémákat, hibákat tartalmaz.

A New England Journal of Medicine által visszavont tanulmány 2011. májusi megjelenésekor szenzációt keltett a tudományos világban. Ebben Anversa és kutatócsoportja arról számolt be, hogy őssejteket izoláltak tüdőszövetből, és a felfedezés új távlatokat nyithat a tüdőtágulat és más betegségek gyógyításában.

Később Anversa szívszövetből nyert őssejtek felfedezésével kapcsolatos számos kutatás eredményeit is közzétette, amelyekkel hírnévre és több tízmillió dolláros szövetségi pénzügyi támogatásra tett szert.

Ám az elmúlt években kétségek merültek fel a kutatások eredményeivel kapcsolatban. Más tudósoknak nem sikerült megismételni Anversa laboratóriumi eredményeit azonos feltételek között. Egyes cikkeket kiigazítottak, majd 2014-ben az Amerikai Szívtársaság Circulation című tudományos folyóirata visszavonta Anversa egyik tanulmányát.

„A tudomány sziklaszilárd alapja az, hogy az összes publikációt szigorú tudományos gyakorlatnak kell alátámasztania. Ha ezek eltérnek az irányelvektől, messzeható következményei vannak a tudományos élet számára. A tudományos közösség kölcsönös függőségen, a kutatók pontosságán és jóhiszeműségén alapul” – olvasható a Harvard és a Brigham and Women’s kórház közleményében.