Kurz: Sikertörténet az EU

Az osztrák kancellár továbbra is határvédelmet sürget

Már javában zajlik az Egy Európa, amely védelmet nyújt szlogennel ellátott osztrák EU-elnökség, amelynek kapcsán Sebastian Kurz kancellár egy kerekasztal-beszélgetésen újfent azt hangoztatta: az unió­nak meg kell erősítenie az alapjait, és irányváltásra is szüksége van.

A kihívások és a szükséges reformok ellenére a 20. század legnagyobb sikertörténete az Európai Unió – hangoztatta Sebastian Kurz osztrák kancellár az Alpbachban megrendezett európai fórumon. Az Ausztria soros uniós elnökségének főbb célkitűzéseiről tartott kerekasztal-beszélgetésén a kancellár elmondta: az Európai Unió ötszázmillió embernek biztosítja a békét, biztonságot és jólétet, határain túl is stabilitásról, fejlődésről gondoskodik, s közben világszerte is a fejlesztési együttműködés legnagyobb finanszírozójává lépett elő.

Kurz az egészséges európai öntudat szükségességéről is beszélt, szerinte ez akkor is indokolt, ha néha úgy tűnik, „túlterheltek, illetve túl lassúak vagyunk ahhoz, hogy megálljuk a helyünket a nemzetközi versenyben, illetve túl megosztottak ahhoz, hogy közös nevezőre jussunk, s túl gyengék, hogy dacolhassunk a nagyhatalmakkal”. A kancellár kiemelte: az EU-nak meg kell erősítenie ehhez az alapjait, de szüksége van irányváltásra is.

– Az Európai Unió alapját nem a szétosztott támogatások összege, a brüsszeli hivatalnokok száma vagy a gazdasági teljesítményünk adja. Az EU alapját az alapvető értékeink, a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság szolgáltatja, amelyeknél nem szabad kompromisszumot kötnünk. Ez az alapunk biztosítja számunkra, hogy békében, biztonságban és stabilitásban élhetünk, s ezt kell erősítenünk több együttműködéssel, azzal, hogy kifelé erősebb hangon szólunk, illetve a külső határok rendezett védelmével – közölte Kurz, aki a külső határvédelem szükségessége mellett a nyugat-balkáni államok integrációját nevezte meg az osztrák elnökség egyik prioritásaként. Mint mondta, az EU nem teljes a balkáni szomszédok nélkül.

– Bár még előttük áll a reformok útja, a célnak világosnak kell lennie, mégpedig hogy mindannyian az EU tagjai lesznek – szögezte le, biztató lépésként említve a Macedónia és Görögország közötti névvita feloldását, a Szkopje és Szófia között kötött barátsági szerződést, illetve az érezhető közeledést Szerbia és Koszovó között. Kurz egyúttal előzetes támogatásáról biztosította Belgrádot és Pristinát, amennyiben a felek közösen határkiigazításban állapodnának meg.

A fiatal kancellár – aki a napokban ünnepelte 32. születésnapját – múlt héten a német Kereszténydemokrata Unió türingiai szárnyának éves rendezvényén járt, ahol sajtóforrások szerint rendkívül pozitívan fogadták a szavait és a „csak az erős külső határok eredményezhetnek erős belső határokat” gondolatát.