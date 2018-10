Különleges magyar kiállítás nyílt Csungkingban

A Kortárs magyar művészeti kiállítás átadásával került sor a Hatodik Nyugat-kínai Magyar Kulturális Fesztivál: Budapesti Ősz című rendezvénysorozat megnyitójára Csungkingban. A kínai gazdasági robbanás zászlóshajójának számító 32 milliós városban így egy hónapon át látogathatók a magyar képzőművészet fejlődését és jelenlegi helyzetét bemutató tárlatok.

Több mint 200 meghívott vendég vett részt a Hatodik Nyugat-kínai Magyar Kulturális Fesztivál: Budapesti Ősz című rendezvénysorozat megnyitóján, amelyen mások mellett jelen volt Johann Nicholas van Dam és Erdész László, a kiállítás kurátorai, valamint Molnár Antal művész és Könnyű Attila filmrendező. A megnyitón rövid koncertet adott Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, valamint a kiállítás részeként vetítésre került Könnyű Attila filmje.

A kiállítás a keleti nyitás stratégia szellemében Magyarország Pekingi Nagykövetsége és a Pekingi Magyar Kulturális Intézet által került megszervezésre és átfogóan mutatja be a modern magyar képző- és üvegművészet fejlődését és jelenlegi helyzetét. A kiállítás utolsó állomása Peking, Hangcsou és Hszian után a csungkingi Guotai Múzeum, ahol október 17. és november 4. között kerül sor a tárlat bemutatására a műértő és művészetkedvelő kínai közönség számára. A kiállítás különlegessége, hogy nem egy múzeum vagy galéria gyűjteményéből, hanem maguktól a művészektől, illetve magángyűjteményekből származnak a bemutatott alkotások.

Olyan kiváló, világszerte elismert művészek munkái is bemutatásra kerülnek, mint Victor Vasarely, Fajó János, Lukoviczky Endre, Balogh László vagy Gy. Molnár István. Az üvegművészet feltörekvő és elismert művészei közül Sipos Balázs, Vida Zsuzsa, Borkovics Péter alkotásaiban is gyönyörködhet az érdeklődő. Az eddig egyedülálló, több mint 100 műalkotást számláló kiállítás Kína-szerte több helyszínen bemutatásra került, a kiállításokat pedig számos egyéb kulturális program is kíséri.

A Kortárs magyar művészeti kiállítás mellett további, magyar vonatkozású kiállításokat is meglátogathatnak az érdeklődők a következő egy hónapban: többek között Tóth György fotóművész tárlatának és PMKI művészeti projektjének keretében megvalósult Nagy Fal témájú kiállítást, valamint Anton Molnár fotótárlatát, amely a csungkingi Nagyszínház épületében kerül kiállításra.