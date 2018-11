Kövér László Törökországban: türk testvéreink maguk közé fogadtak

Az Országgyűlés elnöke szerdán a törökországi Izmirben, a Türk Nyelvet Beszélő Országok Parlamenti Közgyűlésének (TÜRKPA) 8. plenáris ülésén rámutatott: azáltal, hogy Magyarország 2014 júniusában megfigyelői státust kapott a TÜRKPA-ban, 2018 szeptemberétől pedig a Türk Tanács munkájában is ebben a minőségben vesz részt, joggal érezheti, hogy türk testvérei maguk közé fogadták.

A magyar házelnök emlékeztetett: rokonság, közös hagyományok, hasonló nyelvi szerkezet és fordulatok, történelmi kötelékek fűzik össze a magyarokat a türk népek világával. A magyar turkológia atyja, Vámbéry Ármin kezdettől hangsúlyozta a türk népek összetartozását, a magyar civil társadalom pedig – szembeszállva az akkor Magyarországon uralkodó ausztriai hatalommal – Törökország fegyveres megsegítésére szervezkedett már az 1877. évi orosz-török háborúban – említette példaként Kövér László.

Egyúttal hangsúlyozta: miután Magyarország az egykori szovjet birodalom széthullását követően éppúgy egyértelműen kinyilvánította együttműködési szándékát a függetlenné váló türk nyelvű köztársaságokkal, mint Törökországgal, a magyar kormány 2010-ben meghirdette a Keleti Nyitás politikáját.

Kövér László beszédében felhívta a figyelmet: a földrajzi közelség és a geopolitikai kihívások is összekapcsolják Magyarországot a türk országokkal. Kifejtette: a globális éghajlati változások egyre nagyobb kihívást jelentenek a népesség egészséges élelmiszerrel és ivóvízzel való ellátására, de új jelenség a globális migráció, valamint új formákban jelenik meg régi ellenségünk, a terrorizmus is.

Ugyanakkor hozzátette: az internet elterjedésével nemcsak az információközlés hatékonysága nőtt meg, de nőtt a társadalmakat összetartó erkölcsi normarendszer sérülékenysége is. A technológiai fejlődés nem csupán az emberi élet minőségének javítását ígéri, de alkalmat ad arra is, hogy az emberről alkotott képünk megváltoztatásával egyesek a legalapvetőbb civilizációs értékeket is megkérdőjelezzék – jelezte.

Binali Yildirim török házelnök beszédében ismertette: a független türk köztársaságok össznépessége 155 millió ember, együttes GNP-jük pedig megközelítőleg ezerkétszáz milliárd dollár. Yildirim a plenáris ülés utáni sajtótájékoztatón közölte: a kétnapos program során előkerült a migrációnak, a regionális biztonság védelmének, az országok szuverenitása elleni fenyegetéseknek, valamint a közös nyelvi, kulturális és történelmi tudat fejlesztésének kérdése is.

A Türk Nyelvű Országok Parlamenti Közgyűlése 2008. november 21-én jött létre Isztambulban az azerbajdzsáni, a kazah, a kirgiz, valamint a török parlamenti elnökök megállapodása alapján. A TÜRKPA első plenáris ülését 2009. szeptember 29-én Bakuban tartotta. Üzbegisztán és Türkmenisztán nem tagja a szervezetnek, egyes üléseken díszvendégként vannak jelen.

A TÜRKPA 2014 júniusában, Bakuban tartott 5. közgyűlésén, ahol a magyar törvényhozást Lezsák Sándor, a Parlament alelnöke képviselte, Magyarország megfigyelői státust kapott a szervezetben. A szervezet céljai a segítségnyújtás a tagországok közötti politikai párbeszéd fejlesztéséhez, a jogalkotás harmonizációja és a kölcsönös tevékenységek megerősítése a történelmi, kulturális és nyelvi egység alapján, valamint a hozzájárulás a türk nyelvű népek és más régiók országai közötti együttműködés fejlesztéséhez.

Magyarország megfigyelői státusából adódóan az üléseken felszólalhat, azonban annak döntéseiben nem vesz részt, így a közös nyilatkozat is nélküle kerül szövegezésre és elfogadásra. Magyarország a bizottságok munkájában sem vesz részt.

A TÜRKPA jövő évi ülését Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban tartják.

Kövér László szerda este a Két nemzet, egy kamera című fotókiállítás-sorozat újabb tárlatnyitóján vett részt az izmiri Ahmed Adnan Saygun Kulturális Központban. A kiállítás keretében ezúttal Izmir és Tokaj vidékének szépségeit mutatta be öt magyar és öt török, többségében amatőr alkotó.

Kövér László a megnyitón meggyőződését fejezte ki, hogy a kultúra az egyik legnemesebb eszköze az országaink közötti kapcsolatok erősítésének. Mint mondta, ehhez remek lehetőséget nyújt a fotóművészet, amely kulturális kapcsolataink viszonylag új szegmensét képezi, ugyanakkor kiváló eszköz régi, közös emlékeink vagy egymást csalogató értékes látnivalóink bemutatására.

A Két nemzet, egy kamera című kiállítássorozat létrehozását Magyarország ankarai nagykövetsége kezdeményezte. A cél akkor a magyar és a török főváros, Ankara és Budapest együttes bemutatása volt. Az első fotóválogatást 2016 őszén Ankarában, majd 2017 tavaszán Budapesten állították ki. 2017 szeptemberében Pécsen mutatták be a Pécsről és Beyogluról készült fényképeket.