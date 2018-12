Kötelező kézfogás Dániában

Az állampolgárságot kérőknek tiszteletben kell tartaniuk a szokásokat

Megszavazták csütörtökön azt a törvénycsomagot Dániában, amelynek célja a bevándorlók integrálása a társadalomba. A koppenhágai parlamentben megszavazott jogszabályok szerint a dán állampolgárságért folyamodóknak aláírásukkal kell hitelesíteniük azt a dokumentumot, amely előírja számukra az alkotmányban foglaltak, a dán alapértékek elfogadását, illetve arra kötelezi őket, hogy tiszteletteljesen viselkedjenek az állami hatóságok képviselőivel.

Utóbbi kitétel elfogadása azt is jelenti, hogy az eskütételi ünnepségen az illetőnek kezet kell fognia az állampolgársági oklevelet kiállító hivatalnokkal. A kézfogás megkövetelése váltotta ki a legnagyobb vitát Dániában, hiszen a muszlimok egy része úgy tartja, vallási okokból nem nyújthatnak kezet ellenkező nemű idegennek.

„A kézfogás nem bizonyítja, hogy valaki beilleszkedett-e a társadalomba vagy sem” – mondta egy helyettes polgármester a The Guardian brit napilapnak. „A nézeteimmel ellentétes, hogy másokat fizikai érintkezésre kényszerítsek” – mondta egy másik városvezető a The New York Timesnak.

A kormány azonban szükségesnek tartja ezt. „Egyesek a karjukat adnák az állampolgárságért. Biztos vagyok benne, hogy a kezüket is” – nyilatkozta a kormánykoalíció legkisebb pártjának, annak a Konzervatív Néppártnak a szóvivője, amely a parlament elé terjesztette a csomagot.

A koalíció másik két tagja a Lars Lokke Rasmussen miniszterelnök vezette Venstre liberális párt – amely az Európai Parlamentben a magyar kormány migrációs politikáját gyakran bíráló Guy Verhofstadt pártcsaládjához tartozik –, illetve a Liberális Szövetség. A kisebbségben lévő kormányt kívülről támogatja a bevándorlásellenes Dán Néppárt.

„Dániában az a szokás, hogy kezet nyújtasz annak, akivel találkozol. Ha nem teszed, akkor tiszteletlen vagy. Ha egy ilyen egyszerű és egyértelmű dolgot nem teszel meg, semmi oka annak, hogy dán állampolgárrá válj” – közölte a párt egyik szóvivője.

A migrációs kérdésekben az ellenzéki szociáldemokraták is támogatják az illegális bevándorlás megállítását célzó törekvéseket, a The Local angol nyelvű hírportál szerint a mostani csomagra is áldásukat adták.

A csütörtöki szavazáson a parlament jóváhagyta annak a tervnek a finanszírozását is, amely szerint egy kis lakatlan dániai szigetre viszik az elutasított menedékkérőket és a veszélyesnek ítélt bevándorlókat.

A bevándorlási hullám 2015-ös tetőzése óta Koppenhága részleges határellenőrzést vezetett be, megtiltotta az arcot elfedő muszlim öltözet viselését közterületen, illetve a rendfenntartóknak lehetővé tette, hogy elkobozzák az újonnan érkezők vagyontárgyait és pénzét.