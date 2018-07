Kolosszális pénzmosási ügy sokkolja Dániát

Minden idők legnagyobb pénzmosási ügyére derült fény a napokban: a Dánia legnagyobb pénzintézetének számító Danske Bank észtországi fiókja nem kevesebb mint 7 milliárd euró tisztázatlan eredetű pénzt mosott tisztára 2007 és 2015 között, gyakorlatilag az anyabank felső vezetőinek orra előtt.

A Berlingske dán napilap által megszerzett és tartalmukban nyilvánosságra hozott dokumentumok azt mutatják, hogy a manőverekben megforgatott csillagászati összeg lényegé­ben a kétszerese a 2017-ben becsült summának. Az ügyet egyébként először öt évvel ezelőtt jelentették a dán pénzügyi hatóságnak, amely azonban a füle botját sem mozgatta – emlékeztet az EUobserver. A Berlingske szerint nem lehet tudni, pontosan kik is állnak a tranzakciók mögött, korábbi kiszivárogtatásokból azonban az derül ki, hogy Oroszországban, Moldovában és Azerbajdzsánban kell keresni az illegális pénzek forrását.

Mindez jó ürügyet szolgáltat arra, hogy a Nyugat fenntartsa a szankciókat Moszkva ellen – az orosz cégeket érintő több mint 43 ezer kétes átutalást a karib-szigeteki adóparadicsomban bejegyzett fedőtársaságok kezdeményezték az észtországi bankfiókon keresztül. Az összegek jó részét luxusingatlanokra, autókra és ékszerekre költötték. Egyébként a bejegyzett cégek mindegyike vastagon benne volt abban a 2007-es csalási ügyben, amelyben orosz hivatalnokok, biztonsági és maffiafőnökök 200 millió eurót sikkasztottak az orosz adóhivatalból.

Az ügybe belekeveredett az Oroszországban is tevékenykedő Hermitage Capital brit befektetési társaság is – ekkor vált ismertté Szergej Magnyitszkij neve, aki a Hermitage ügyvédjeként felfedte a csalást. Bill Browder, az Hermitage Capital vezérigazgatója szerint – aki az elmúlt kilenc évben tizenöt országon keresztül követte a pénz útját – a nyomok a Kreml legfelsőbb politikai köreihez vezetnek, beleértve Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes barátait is.

Rasmus Jarlov dán kereskedelmi miniszter közölte: a dán pénzügyi felügyeleti hatóság vizsgálja az információkat és mérlegeli a lehetséges intézkedéseket.

Addig is, amíg a hatóság közbe nem lép, a Danske Bank lefolytatja saját belső vizsgálatát, amelynek eredményét szeptemberben teszi közzé.