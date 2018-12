Kiutasítottak Lengyelországból tucatnyi környezetvédő aktivistát

Kiutasítottak Lengyelországból, illetve nem engedtek belépni az országba legalább 13 környezetvédő aktivistát, akik részt akartak venni a katowicei ENSZ-klímacsúcsértekezleten – közölték pénteken környezetvédő szervezetek.

A világ minden tájáról több száz szervezetet tömörítő Climate Action Network (CAN) bírálta, „nagyon aggasztónak” nevezte a lengyel hatóságoknak ezeket az intézkedéseit. Az ernyőszervezet megnevezi a határon be nem engedett egyik aktivistát, a belgiumi Zanna Vanrenterghent. Vonattal utazott Csehországból Lengyelországba, amikor rendőrök Bielso Bialában leszállították, bevitték egy rendőrkapitányságra, majd kihallgatták, és közölték vele, hogy „nemzetbiztonsági kockázatot” jelentene lengyelországi tartózkodása, ezért kiutasítják – mondta Wendel Trio, a CAN európai irodájának igazgatója. „Nyilvánvalóan feketelistán van” – jelentette ki az igazgató. Egy belga diplomata próbált beleavatkozni az ügybe, de sikertelenül – tette hozzá.

A 350.org nevű környezetvédő csoport arról számolt be, hogy a kiutasított, illetve be nem engedett többi aktivista között hat ukrán, két-két amerikai és német, egy kirgiz és egy georgiai.

A ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének december 14-ig tartó idei, 24. csúcstalálkozóján (COP24) a 2015-ben elfogadott párizsi egyezmény részletes megvalósítási tervéről egyeztetnek a résztvevők. A klímaegyezmény legfőbb célkitűzése, hogy 2100-ig 2 Celsius-fokon belül tartsák a globális hőmérséklet-emelkedést az iparosodást megelőző szinthez képest. Ez a megállapodás szerint többek között a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, illetve a kibocsátott szén-dioxid megkötésével és környezetbarát felhasználásával érhető el. Az egyezményt eddig 184 ország ratifikálta az ENSZ 193 tagállama közül. Nem csatlakozott hozzá Oroszország, Donald Trump amerikai elnök pedig tavaly nyáron jelezte: az Egyesült Államok 2020-ban kihátrál a megállapodásból.