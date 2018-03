Kitálalna Trumpékról a fehérorosz „szextanárnő”

Váratlan helyről kapott segítséget a Robert Mueller különleges ügyész vezette amerikai vizsgálat, amely a 2016-os elnökválasztási kampányba való esetleges orosz beavatkozást hivatott felderíteni. Egy thaiföldi börtönben ülő, fehérorosz állampolgárságú „szextréner” – aki állítólag 16 óra hanganyagnak van a birtokában ebben a témában – felajánlotta a bizonyítékait, amennyiben Amerika kimenekíti őt a délkelet-ázsiai országból, ahol többedmagával tartják fogva szextanfolyamok törvénytelen szervezéséért.

A 21 éves Násztya Ribka – mint azt felvételek erősítik meg – Oleg Gyeri­paszka orosz oligarcha hölgyismerőse, és állítólag olyan hanganyaga van, amely az amerikai elnökválasztáshoz is kapcsolódik. Az ötvenéves iparmágnás Gyeripaszkát Oroszországban a Vlagyimir Putyin elnökhöz egyik legközelebb álló üzletembernek tartják. Ribka az interneten Gyeripaszkát Szergej Prihogyko miniszterelnök-helyettessel együtt ábrázoló felvételt is közzétett, ezenkívül az alumíniumcárként is emlegetett milliárdos üzleti kapcsolatban állt Paul Manaforttal, Donald Trump elnök egykori kampánymenedzserével.

Manaforttal szemben Muel­ler már vádat emelt. – Gyeripaszkának volt egy terve a választásról – állítja Ribka, aki mindent elmondana erről az amerikai hatóságoknak, ha menedékjogot kap.

Ribka – polgári nevén Anasztaszija Vasukevics – „felkínálkozását” a sajtó egy része úgy tálalja, hogy a hölgy „piszkot” (vagyis kompromittáló részleteket) ígér Trumpról. Tehát ugyanazt, mint amire Trump környezete számított ellenkező előjellel, ­Hillary Clinton vonatkozásában egy orosz ügyvédnőtől, Natalija Veszelnyickajától, aki 2016-ban találkozott az akkori republikánus elnökjelölt vele azonos nevű fiával, ifjabb Donald Trumppal, illetve vejével, Jared Kushnerrel, valamint Manaforttal. Manafort így közös szál mindkét „orosz” történetben.

Bár egyesek azt a reményt fűzték a találkozóhoz, hogy Veszelnyickaja „piszkot” kínál Clintonról, Donald Trump demokrata párti ellenfeléről, Trump emberei végül üres kézzel voltak kénytelen távozni a New York-i Trump-toronyban tartott megbeszélésről. Mint Veszelnyickaja a Bloomberg hírügynökségnek elmondta, beszélgetőpartnerei adóelkerülő demokrata kampánytámogatásokról vártak írásos bizonyítékot azért cserébe, hogy Donald Trump – ha majd elnök lesz – enyhítsen az Oroszországgal szembeni amerikai szankciókon.