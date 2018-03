Kiskorúaktól vennének ujjlenyomatot

Az EU menekültügyi rendszerének reformjáról továbbra is heves vita zajlik

Újabb akadályba ütközött az uniós menekültügyi rendszer reformja. Az EUobserver hírportál értesülései szerint ezúttal nem a dublini rendelet osztja meg az EU-intézményeket, hanem a rendszer másik sarokköve, a technikai mentőövként szolgáló Eurodac-mechanizmus. Utóbbi épp a dublini szabályok alkalmazását hivatott megkönnyíteni, hiszen a lényege, hogy az Európai Unió területére érkező bevándorlók személyes adatait egy központi számítógépes rendszerben rögzítik, így később egy egyszerű algoritmus segítségével meg lehet határozni, hogy az adott külföldi kért-e már menedékjogot egy másik tagállamban, vagy hogy egyáltalán jogszerűen lépett-e be a schengeni térségbe.

Mivel jellemző, hogy az illegális migránsok úti okmányok nélkül érkeznek Európába, az Eurodac által rögzített adatok legfontosabbika a menedékkérőktől begyűjtött ujjlenyomat.

Az Európai Bizottság dublini reformterve is teret ad az ujjlenyomatok beszerzésének, és leszögezi: a hatóságok végső esetben kényszert is alkalmazhatnak az azt megtagadó menedékkérőkkel szemben. Mivel az érkezők között jócskán akad kiskorú, most az Európai Parlament több politikusa kifogásolja, hogy a 14–18 éves bevándorlók bármilyen kényszerhelyzetbe kerüljenek az ujjlenyomatvételnél.

– Egyetlen európai hatóság sem alkalmazhatna erőszakot kiskorúakkal szemben – érvelt a svéd Anna Maria Corazza Bildt, aki máris jelezte, hogy indítványozni fogja a kényszer szó mellőzését a tervezetből. Az EUobserver ugyanakkor megjegyzi: a politikus asszony saját pártcsaládjában, az Európai Néppártban is kisebbségi véleményt képvisel, s az Európai Konzervatívok és Reformerek parlamenti képviselőcsoport szintén a tervezetben előírt szóhasználatot támogatja.

Velük szemben a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, a Zöldek és az Egységes Európai Baloldal karolta fel a svéd kifogást. Brüsszeli sajtóforrások szerint a kérdésben áprilisban születhet megoldás.

Pedig ha csak a tényeket nézzük, az ujjlenyomatvétel épp a kiskorú migránsok ügyét segítheti, ugyanis Európába érkezve egyre többüknek veszik nyoma. Az uniós rendőrségi együttműködési szervezet, az Europol adatai szerint több mint tízezer 18 éves kor alatti bevándorló tűnt el a kontinensen, valószínűleg embercsempész-hálózatok és bűnszervezetek áldozataivá váltak. Svédország közel 1800, Olaszország 5800, Görögország pedig 3300 kiskorú menedékkérő esetében jelezte, hogy nem tudja, hol tartózkodik az adott személy.