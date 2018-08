Kína szűkíti Tajvan mozgásterét

A diplomáciától a sportvilág számos eseményéig tetten érhető a szembenállás

Kilencnapos nemzetközi körútra indult tegnap Caj Jing-ven (Tsai Ing-wen) tajvani elnök, hogy meglátogassa egyre csökkenő szövetségeseinek egy részét. A politikus Paraguayba és Belize-be utazik, ám közben San Franciscóban és Houstonban is megáll, ami ellen Kína hivatalosan is tiltakozott. Peking egyre szigorúbban megköveteli partnereitől, hogy Tajvant Kína részeként tekintsék, amely ellen minden eszközzel küzd a különutas politikát követő sziget.

Jelenleg tizennyolc ország és nemzetközileg elismert entitás ismeri el Tajvant és áll vele diplomáciai kapcsolatban. Az év elején még húszan voltak, ám Burkina Faso és a Dominikai Köztársaság idén döntött úgy, hogy jobban megéri nekik a pekingi kapcsolat, mint a tajpeji.

Burkina Faso esete nagyon tipikus. 1961-ben a frissen függetlenné vált állam, az akkor még Felső Volta nevű ország kapcsolatra lépett a Kínai Köztársasággal, azaz Tajvannal. 12 év múlva a katonai kormányzat változtatott, a Kínai Népköztársaságot ismerte el, összhangban az ENSZ Közgyűlésének határozatával, amely Tajvan helyett Pekinget ismerte el Kína képviselőjének. 1994-ben az akkori ouagadougoui kormányzat visszaváltott Tajvanra, ám 2018. május 24-én mégis Pekinget tekintették az „igazi” Kínának.

A háttérben kíméletlen kínai–tajvani küzdelem folyik, amelyet minden érintett érzelmi kérdésként tálal, évtizedes barátságként és szövetségként. A valóságban viszont mind Kína, mint Tajvan viszonylag erős gazdasággal bíró országok, Peking célja pedig az, hogy a jelenlegi status quo stabilizálódjon, legjobb – és teljesen elképzelhetetlen – esetben felkússzon a kínai lobogó a tajpeji elnöki palotára. Tajvan nagyon féltékenyen őrzi kívülállását, saját életmódját, szövetségi rendszerét, amely ugyanakkor sokat gyengült az évek során.

Tajvan és az Egyesült Államok között nincs diplomáciai kapcsolat, de nem hivatalos viszony igen, amely a Peking és Washington közötti rivalizálás egyik jelentős mellékzöngéje. Az Egyesült Államok fegyvereket ad el Tajvannak, és van egy megállapodásuk arról, ha Tajvan területi integritását veszély fenyegeti, Amerika megvédi. Persze Tajvan saját eszközei­vel küzd kvázi függetlensége fenntartása érdekében, amelyeket Kína igyekszik korlátok közé szorítani.

Ilyen például a kulturális és a sportélet területén tapasztalható tajvani aktivitás. A sziget sportolói igyekeznek a világ minden táján öregbíteni Tajvan hírét, teljesítményükkel nem csupán saját magukat, de országuk helyzetét is a figyelem fókuszába próbálják helyezni. Az olimpiai csapatuk régóta Kínai Tajpej néven indul a játékokon, a nemzetközi szövetségek általában ezt a nevet használják, mert ezt Kína is elfogadhatónak tartja, s Tajvannak is jobb, mintha a Tajvan, Kína felirat állna a sportolók mezén.

A kínai befolyás azonban szinte minden területen utoléri a tajvaniakat, így nem csupán a mindenki által látott, tévében közvetített meccseken vált általánossá a Kínai Tajpej felirat, de az olyan eseményeken is, mint a párizsi Homoszexuá­lis Világjátékok.

Ezt az eseményt augusztus elején rendezték, Tajvan külön nemzeti csapattal érkezett, az általuk felmutatott transzparensre azt írták: „Az első ázsiai ország, amely legalizálta az azonos neműek házasságát: Tajvan”. A sportesemény rendezői egy hónappal ezelőtt a Team Taiwan nevű csapatot átkeresztelték Tai­peire, amely ellen viszont a sportolók tiltakoztak.

Tajvan szerint Kína egyre komolyabban követeli, hogy partnerei egyértelműsítsék honlapjaikon, hogy Tajvan Kína része. Ezt számos légitársaság meg is tette, Tajvan azon dolgozik, hogyan tudna szembeszállni az új gyakorlattal. A terv szerint a Kína akarata előtt meghajló cégekkel szemben előnyben fogják részesíteni a mellettük kitartó cégeket, kedvezőbb időpontokat kapnak felszállásra, kényelmesebb pozíciókat tudnak elfoglalni a légikikötőkben.