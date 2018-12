Kijárási tilalom migránsoknak

Este tíz és reggel hat óra között tilos lesz elhagyniuk a szállásukat az ausztriai menedékkérőknek – számoltak be róla bécsi illetékesek. Az osztrák alkancellár olyan házirendről beszélt a rendbontások megakadályozására, mint amilyet a hadseregben is előírnak. Mindeközben a bécsi sajtó arról ír: a vezető kormánypártban is felerősödtek a hangok, miszerint túlságosan jobbra tolódott a Kurz-kabinet politikája.

Egy tiroli és egy felső-ausztriai gyilkosságtól volt hangos az elmúlt hetekben a Lajtán túli sajtó; a két áldozat egy osztrák fiatalember és egy fiatal lány, az elkövető pedig egy-egy, menekültszálláson élő afgán fiatal, akiknek egyike a sajtóbeszámolók szerint Magyarországon is megfordult még 2016-ban. Ezzel a két üggyel is magyarázzák bécsi illetékesek, hogy az osztrák kormány hamarosan a mostaninál szigorúbb „házirendet” ír elő az országban élő mintegy 173 ezer menekült és menedékkérő közül azoknak, akik állami fenntartású szállásokon élnek.

Heinz-­Christian ­Strache szabadságpárti (FPÖ) alkancellár erről az osztrák közmédiában, az ORF-ben, míg párttársa, Herbert Kickl belügyminiszter pedig tegnap az Österreich című lapban beszélt. Utóbbi szerint a szállásokon élőknek éjjel 22 és reggel 6 óra között lenne jelenléti kötelezettségük. Ez sajtóértékelések szerint gyakorlatilag kijárási tilalmat jelent, noha Sebastian Kurz, néppárti (ÖVP) kancellár figyelmeztette a két gyilkosság után ezt az intézkedést követelő két radikális jobboldali politikust, hogy a kijárási tilalom kifejezett elrendelése nem jogszerű.

Mindenesetre Strache olyan házirendről beszélt, mint amilyen a Bundesheernél, az osztrák hadseregben, illetve egészségügyi intézményeknél is érvényben van. – Megkövetelhető ez olyan emberektől, akik védelmet keresnek és napi 24 órás ellátást kapnak – mondta az alkancellár.

Bár sajtóbeszámolók szerint nem ritka, hogy a menedékkérők összekülönböznek a szállásokon, rendbontást követnek el vagy túl sok szeszes italt fogyasztanak, jogvédők, illetve ellenzéki és egyes ÖVP-politikusok is helytelenítik, hogy éjjelre bent tartják majd őket. Egyikük például arra hivatkozott, hogy az Ausztriában élő afgánok 99,7 százalékát semmilyen bűncselekménnyel nem gyanúsítják.

Az ÖVP köreiben mindeközben több ismert politikus, illetve a Néppárthoz köthető személyiség is úgy véli: a Kurz-kormány az FPÖ kottájából játszva túlságosan is jobboldali politikát folytat – írta tegnap, a hét végi bécsi kormányellenes tüntetést követően a liberális Der Standard. A bírált lépések között szerepel a külföldiek családi pótlékának a Szabadságpárt által kiharcolt indexálása is, ami – mint arról korábban beszámoltunk – számos, Ausztriában dolgozó szülő(k) járuléka után kifizetett, de hazánkban élő magyar gyerek ellátását is érinti januártól. Othmar Karas, az ÖVP európai parlamenti képviselője szerint az indexálás jogszerűtlen és hátrányosan megkülönböztető lépés. Ferry Maier, a párt az

ÖVP-nek nemrég hátat fordított nagy öregje azt tanácsolja Kurznak: zárja le a szélsőjobboldalhoz köthető legényegyletek tagjaitól, a Burschenschafterektől a bécsi ­Ballhausplatzig, azaz az osztrák kancelláriáig vezető utat, vagyis ne engedje, hogy a szabadságpártiak forgassák – a pártszínek alapján – türkizkéknek nevezett koalíció kormányrúdját.