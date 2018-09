Ki a fake news?

Nekiment Georg Spöttlének, a Magyar Időknek, az egész „kormányzati médiának” és a Fidesznek is a Spiegel Online. Szerintük ugyanis a kormányzattal egyetértő médiumok fake news-t terjesztenek, vagyis túlontúl sötét színben láttatják a németországi bevándorlás következményeit.

A Spiegel régtől fogva a magyar jobboldal és az Orbán-kormány ellenségeként tevékenykedik. Már 2015-ben jelezte a kormány szóvivője, hogy tudatosan, rosszindulatúan összemossa a kormányoldalt az akkor még szélsőjobboldalinak elkönyvelt Jobbikkal. Akkor a kormány helyreigazítást kért azért, mert azt állították: a magyar miniszterelnök ahhoz kéri az emberek beleegyezését, hogy kormánya „bezárhassa” a menekülteket, „kényszermunkára” kötelezze őket, és minden további ok nélkül éljen a kitoloncolás eszközével. A helyreigazítás „természetesen” azóta sem történt meg.

Ugyancsak a Spiegel volt az, amelyik az április választásokat így kommentálta: a magyarországi választások eredménye rossz hír Európára nézve.

A lap a harmadik, „interszexuális nem” németországi bevezetését olyan kulturális áttörésnek nevezte, „amely megszünteti a bináris gondolkodást; amikor valami csak vagy fehér, vagy fekete, német vagy idegen, férfi vagy nő”.

De az ő címlapjukon jelenhetett meg az a rajz is, amelyik véres késsel és a New York-i Szabadság-szobor frissen levágott fejével ábrázolta Donald Trumpot. A főszerkesztő ezt úgy indokolta, hogy „Donald Trump bevándorlás ellenes politikájával gyakorlatilag lefejezi Amerika két alapértékét.”

A most fake news-ozó újságíró régi jó ismerős, a portál magyarországi tudósítója, Keno Verseck, aki bár hosszú évek óta ír a téma felkent tudoraként Magyarországról, olyan „szakértőkkel” vitatja meg a magyarországi populizmus rettenetét, mint Lengyel László.

Neki egyébiránt elég lett volna olvasnia a saját lapját: Rainer Wendt, a német rendőri szakszervezet vezetője már évekkel ezelőtt azt nyilatkozta a Spiegelnek, hogy Duisburg és Berlin egyes részeiben alig mernek leparkolni a rendőrök, mert tudják, hogy negyvenen-ötvenen néznének velük farkasszemet.

Verseck most is hozza formáját, külön kiemelve a Magyar Idők két cikkét (köszönjük neki a reklámot), azt sugallja, hogy a kormánnyal szimpatizáló médiumok szerint például az Észak-Rajna-Vesztfáliában lebontott templomot mecsetté alakítják át, holott ilyet sehol sem olvashatott Magyarországon. Épp elég szörnyű maga a valóság is, amit viszont megírtunk, hogy bányát alakítanak ki helyette.

Egy 25 évvel ezelőtti újságcikk alapján „ufókutatónak” címkézett biztonságpolitikai szakértő, a németországi rendvédelmi, biztonsági viszonyokat múltjából adódóan Versecknél jobban ismerő Georg Spöttle áll a Spiegel támadásának másik célkeresztjében.

Amit róla írnak, pontosan mutatja a Spiegel szintjét: az általa tényszerűen ismertetett adatokat gúnyosan felemlegeti, de cáfolni, esetleg helyette más számokat írni nem tud. (Bár tudna, akkor nem lenne olyan a helyzet arrafelé, amilyen.)

Egy biztos: ha a legnagyobb német lap portáljától ennyi telik, akkor még annál is nagyobb lehet a baj Németországban, mint ahogyan mi Magyarországról látjuk.