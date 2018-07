Khan győzelmi beszédet tartott

A krikettsztár ellenfelei csalást emlegetnek Pakisztánban

Imran Khan egykori krikettsztár, eddigi ellenzéki politikus tegnap bejelentette pártja, a Pakisztáni Mozgalom az Igazságosságért (PTI) választási győzelmét a szerdai parlamenti választásokat követően, amelyek hivatalos eredményét egyelőre nem tették közzé.

– Istennek hála, győztünk, és sikeresek voltunk – hangoztatta televíziós beszédében a 65 éves miniszterelnök-jelölt. – Ez lesz az első kormány, amely nem rendez politikai megtorlást – ígérte a 213 mil­liós országnak.

Khan egy sor, országát érintő külpolitikai kérdésről is szót ejtett. Mint mondta, kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik az Egyesült Államokkal, és békét akar a szomszédos Afganisztánban. Washington korábban azt vetette az iszlámábádi vezetés szemére, hogy nem tett érdemi lépéseket a tálibok megfékezésére, akik Afganisztánban hajtanak végre terrorakciókat.

Khan kijelentette: kereskedelmi kapcsolatokat szeretne kiépíteni országa másik szomszédjával, Indiával is, amely egyben regionális riválisa, korábbi ellensége is Pakisztánnak. Khan szerint az újdelhi és iszlámábádi vezetésnek tárgyalóasztalhoz kell ülnie, hogy rendezhessék a vitatott hovatartozású Kasmír körül kialakult helyzetet, amely miatt több háborút is vívtak egymással a felek. A politikus egyben felajánlotta, hogy kivizsgáltatja az állítólagos választási csalásokkal kapcsolatos panaszokat.

A tisztségéből korábban elmozdított kormányfő, Navaz Saríf nevéhez kötött Pakisztáni Muzulmán Liga-Navaz (PML-N), valamint a Bhutto–Zardári politikusdinasztia legújabb üdvöskéje, a 29 éves Bilavál Bhutto Zardári vezette Pakisztáni Néppárt (PPP) hívei továbbra is kitartanak álláspontjuk mellett, miszerint a választásokat elcsalták.

– Elfogadhatatlan, hogy milyen égbekiáltó módon mondtak ellent a nép akaratának – jelentette ki Saríf öccse, Sebáz Saríf pártelnök és kormányfőjelölt, Pandzsáb tartomány eddigi miniszterelnöke. A választási bizottság korábban közölte: a PTI az előzetes eredmények szerint 113 mandátumot szerezhetett a 342 fős parlamentben, míg a kormányzó PML-N 64, a PPP pedig 42 helyen állt tegnap nyerésre.

Megfigyelők szerint Khan pártjának valószínűleg nem sikerül megszereznie a többségi kormányzáshoz szükséges 137 helyet, ugyanakkor nem fog nehézségbe ütközni, hogy koalí­ciós partnert találjon a kisebb tömörülések és a függetlenek közül. Khan a kampánya során iszlám jóléti állam kiépítését ígérte a pakisztániaknak, és annak a politikai elitnek a megdöntését tűzte ki céljául, amely szerinte a fejlődés legnagyobb kerékkötője az elszegényedett dél-ázsiai országban.