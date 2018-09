Kevesebb menekültet fogad be Washington

Az Egyesült Államok 2019-től évente 30 ezer menekültet fogad csak be, jelentette be az amerikai vezetés. A lépéssel tovább szűkülnek az egyébként is drasztikusan visszavágott menedékkérelmi program lehetőségei. Elnöksége kezdete óta Donald Trump számos bevándorlásellenes intézkedést hozott.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a sajtó előtt kiemelte, a korlátozást nem szabad a humanitárius segítségnyújtás egyetlen fokmérőjének tekinteni, ugyanis az Egyesült Államokban más típusú segélyezési lehetőségek is vannak. Pompeo hangsúlyozta, az intézkedés válaszlépés a menedékkérők nagy száma miatt kialakult biztonsági aggodalmakra.

A döntés jól illeszkedik Donald Trump amerikai elnök protekcionista és bevándorlásellenes intézkedései sorába, amelyek kormányzása kezdete óta egyre jobban aggasztják a nemzetközi szervezeteket. Az 1980-ban létrehozott menedékkérelmi program fennállása óta most lesz a legszűkebb a befogadási keret. A szigorítások nyomán már az idei, 45 ezres szám is rekordalacsony volt, miközben Barack Obama elnöksége idején 110 ezer menekült befogadására volt lehetőség évente.

Kormányközeli források szerint a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium is megtartotta volna a 45 ezres kvótát, írta a The Washington Post című lap. Az amerikai elnök egyébként a közelmúltban már visszavonta rengeteg ember ideiglenes védett státuszát, így jártak Honduras, Salvador, Haiti, Nicaragua, Szudán, Libéria és Nepál állampolgárai is.

A mostani döntést heves kritikák érték. A bevándorlópárti szervezetek és a menedékkérelmi program dolgozói szerint mindez „aláássa az amerikai nemzeti és külpolitikai prioritásokat”. – Lehetőség volt arra, hogy az amerikai vezetés megmutassa emberbaráti oldalát – mondta Nazanin Ash, a Nemzetközi Megmentési Bizottság (IRC) nevű nem kormányzati szervezet vezetője. Az amerikai központú szervezet igazgatója elítélte a Trump-kormányzat „amerikai menekültügyi rendszer ellen elkövetett támadásait”, illetve azt, hogy „elmulasztotta megvédeni a kísérő nélkül érkező kiskorúakat”.

A bevándorlásellenes politikát a határ másik oldaláról is bírálják. „Az Egyesült Államok mindeddig több menedékkérőt fogadott be, mint más országok, ami globális előnyt teremtett számára” – írta az El Colombiano kolumbiai lap.

Kiemelte: „Trump lépése gazdasági szempontból is meggondolatlanság. Az USA-ban már kimutatták, hogy a menekültek több adót fizetnek be, mint amennyi támogatásban részesülnek. Újjáélesztenek alvó városokat, gazdagítják az országot új energiákkal, elképzelésekkel és új vállalkozásokkal.”

A hivatalos statisztikák szerint az Egyesült Államokban idén szeptember 14-ig 20 825 ember folyamodott menekültstátuszért. Tavaly mindössze

29 468 ember kapott menekültstátuszt, miközben a határvédelmi szervek szerint mintegy 303 ezer ember léphette át illegálisan a déli határt.