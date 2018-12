Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen

Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei – mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója a dpa hírügynökségnek adott interjúban. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.

Közölte: nem lesz a Volkswagennél második „Zukunftspakt” megtakarítási program, de a mostaninak a kifutása után is a hatékonyság és a termelékenység javítására kell hogy összpontosítsa minden figyelmét a konszern, mivel „már nem csak a többi autógyárral, hanem az informatikai és szoftverfejlesztő ágazattal is versenyben áll”.

A néhány amerikai gyárának bezárására és alkalmazottak elbocsátására kényszerülő General Motors (GM) példáját idézve a személyzeti igazgató az interjúban rámutatott: mivel az elektromos autók gyártása a hagyományos hajtásláncokénál rövidebb időt igénylő egyszerűbb összeszerelési folyamat, ezért a Volkswagen is hasonló döntésekkel kell hogy szembenézzen, mint a GM.

„Szerencsére az elkövetkező években nagy számban éri el a nyugdíjkorhatárt a nagy születésszámú generáció, ezért lehetőségünk nyílik arra, hogy ne töltsük be az így megüresedő munkahelyeket” – mondta.

A Volkswagen nemrégiben hozta nyilvánosságra, hogy nem csak a zwickaui, hanem a hannoveri és az emdeni üzemeit is elektromos autók gyártására állítja át, ahol a konszern vezetése és üzemi tanácsa között 2016-ban megkötött „Zukunftspakt” megállapodás 2028-ig biztosítja a foglalkoztatást. A paktum ugyanakkor a konszern szintjén 30 ezres létszámcsökkentést is engedélyez, ebből 23 ezret Németországban. A létszámcsökkentéssel párhuzamosan ugyanakkor a szoftverfejlesztési és akkumulátor üzletágban 9 ezres létszámnövelést is előirányoz a megállapodás.A Volkswagen elektromos autói gyártását egyértelműen Németországban kívánja összpontosítani, amitől egyúttal termelékenységének 20-25 százalékos növekedését is várja – mondta el a személyzeti igazgató, hozzátéve, hogy „arról azonban korai lenne még elmélkedni, hogy ez mennyi alkalmazottat jelentene úgy egy évtized múlva”.

A Volkswagen motorokat és más részegységeket gyártó üzemeire még az elektromos autók növekvő részaránya mellett is hosszú ideig szükség lesz – hangsúlyozta Gunnar Kilian, mivel „még hosszú évekig az új autók nagy része hagyományos hajtással készül majd”.

A gyári munka jövőjéről szólva a Volkswagen személyzeti igazgatója rámutatott, hogy „a technológiai átállás természetesen a munka világát is átalakítja”. Valószínűleg gyári munkásokra akkora számban nem lesz már szükség, mint korábban, de „azon vagyunk, hogy alkalmazottainkat felkészítsük a jövő munkahelyeire”.

Elmondta: Zwickauban már megkezdődött az alkalmazottak átképzése az elektromos mobilitás szakmai követelményeinek megfelelően. A járműipari digitalizációra való tekintettel pedig Volkswagen hamarosan megkezdi a szoftverfejlesztők képzését is. A jövő év elején indul az első kétéves kurzus Wolfsburgban 100 résztvevővel. „A száz helyre kiírt felvételi hirdetményre egyébként 1500-an jelentkeztek” – jegyezte meg Gunnar Kilian.