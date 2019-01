Két elnök Venezuelában

Lélegzetvételnyi szünet a tüntetések után · Az USA húszmillió dollárt adna

Tegnapra valamelyest visszatért a normális kerékvágásba az élet Venezuelában, legalábbis erről adtak hírt a helyi tudósítások. A hét első napjaiban zajló erőszakos tüntetéseket és a Nicolás Maduro elnök által puccsnak nevezett ellenzéki megmozdulást most egy lélegzetvételnyi szünet követi. A közlekedés újra elindult a fővárosban, Caracasban, az útzárak és blokádok eltűntek, és a demonstrációk helyén most viszonylagos nyugalom érzékelhető.

A dél-amerikai sajtó azonban továbbra is találgat: vajon merre billen majd a mérleg nyelve. Szerdán az ellenzéki többségű, hatalomból kizárt törvényhozás fiatal házelnöke, Juan Guaidó kinevezte magát az ország ideiglenes elnökének, amire a politikus a világ különböző pontjairól azonnal támogatást kapott.

Kiállt mellette az Egyesült Államok, az Európai Unió brüsszeli képviselői, de Japán, Franciaország, a britek és az olaszok is. A legtöbb dél-amerikai országot tömörítő Lima-csoport is jelezte, Guaidót tekintik a megválasztott vezetőnek, és kiállnak a demokrácia mellett.

Hozzá kell tenni, a szomszédos országok hosszú ideje szorgalmazzák a Maduro-korszak végét, nemcsak az Egyesült Államok nyomása miatt, hanem mert komoly gondot okoz a több millió venezuelai menekült ellátása.

Nicolás Maduro rezsimje szerint ugyanakkor puccs zajlik a kormány ellen, és felszólította a lakosságot: zárják össze soraikat. Számos ország, így Kína, Oroszország, Törökország, a régióban Kuba, Nicaragua és Bolívia, sőt a Hamász palesztin radikális szervezet is kiállt mellette. A nemrég beiktatott mexikói elnök, Andrés Manuel López Obrador uruguayi kollégájával egyetemben azt üzente, nem foglal állást, hanem párbeszédre kéri az szemben álló venezuelai erőket.

– Nyilvánosan kijelentem, egyetértek velük – fogalmazott tegnap Maduro elnök, hozzátéve, hogy ez kell legyen a megoldás útja, nem pedig külföldi erők beavatkozása.

Bár a tárgyalásokban nem is, abban most mindkét fél egyetért, hogy a két elnök jelenléte Venezuelában hosszú távon fenntarthatatlan. Egyelőre azonban senki sem hajlik sem a visszalépés, sem a komolyabb akció felé. Guaidó egy televíziós nyilatkozatában csütörtökön amnesztiát ígért mindenkinek, aki segít helyreállítani a demokráciát: így Madurónak is.

Guaidó egyébként jelenleg titokban tartja tartózkodási helyét. Két közeli barátja a sajtónak úgy nyilatkozott, „biztonságos helyen van”, de ennél többet nem közöltek. Sokan azt gyanítják, hogy a Maduro-hű bíróság máris eljárást indított ellene, így nem alaptalan a félelme.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter felszólította a venezuelai hadsereget, hogy biztosítsa az ellenzéki vezető és a törvényhozás tagjainak biztonságát. Tegnap egyébként felajánlotta azt is, hogy az Egyesült Államok 20 millió dolláros humanitárius segítséget nyújt az összeomlott gazdaságú Venezuelának.

A hatalmi harccal párhuzamosan az utcán is erőszakos tüntetések zajlottak, legkevesebb huszonhatan veszthették életüket az utóbbi napokban, és több mint háromszázhatvan embert tartóztattak le a hatóságok. A helyiek és a családtagok egyébként nem tudják, hogy az elfogott tüntetők hová kerültek és mi történt velük, ami további aggodalomra ad okot.