Keresztények nem, muszlimok igen

Így működik a nagy brit birodalom.

A Breitbart kiderítette, hogy tavaly Nagy-Britanniában hányan kértek és mennyien kaptak menedékjogot. De vajon kik?

A kutatásból kiderül, hogy minden muszlim hivatalos menedékkérő megkapta a brit állampolgárságot, míg egy keresztény sem, mindezt amúgy a The Times és az Independent cikke cikke is alátámasztja.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) adatai szerint (!) 2018 első negyedévében összesen 1112 muszlimot fogadtak be Nagy-Britanniába, miközben egyetlen egy keresztényt sem, holott közülük is sokan kérvényezték ezt. Sőt, az ENSZ javasolta is, hogy fogadják be az üldözött keresztényeket. Nem tették! És hogy miért nem?

A hivatalos válasz is az ENSZ-ből, egészen pontosan a menekültügyi főbiztosságról (UNHCR) érkezett: a „nyugati” letelepítésre javasolt személyek esetében NEM (!) a vallási szempontokat tartják előtérben, sokkal inkább a szexuális irányultságot.

Azaz, ha egy iszlám hitű migráns azt mondja magáról, hogy homoszexuális, akkor fokozottabban figyelnek az áttelepítésére, mintha üldözött keresztény lenne.

Újra kiderült, hogy liberáliséknál fontosabb a szexuális szabad(os)ság, mint a vallásszabadság.