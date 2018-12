Katowicében küzdenek a klímaváltozás ellen

Demonstrációk és környezetvédő akciók kísérték az ENSZ Lengyelországban rendezett klímacsúcsának megnyitását tegnap. A részt vevő 200 állam mintegy 22 ezer delegáltja már egy nappal korábban, vasárnap megkezdte a tárgyalásokat, hogy érdemi eredményeket tudjanak felmutatni a kéthetes találkozó végén.

A klímakutatók ugyanis sürgetik a döntéshozókat: bolygónk éghajlata gyorsabban változik, mint azt korábban feltételezték, jelentette az ENSZ klímaügyi testülete (IPCC) a közelmúltban. Éppen ezért a világ környezetvédő része most a lengyel Katowicében összegyűlt országvezetőkre és diplomatákra figyel – a várost egyébként a szénbányászat fellegváraként és a legszennyezettebb levegőjű településként tartják számon a lengyelek. Szakértők szerint az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének 24., éves találkozóján (COP24) meghozott intézkedések döntőek lehetnek bolygónk jövője szempontjából.

A klímaváltozás elleni küzdelem elhalványult a három évvel ezelőtti párizsi klímacsúcs óta – kezdte beszédét António Guterres ENSZ-főtitkár. – A hőmérséklet emelkedik, az óceánok melegednek, a gleccserek gyorsabban olvadnak, mint arra számítottunk – figyelmeztetett.

Az IPCC elemzése szerint az üvegházhatású gázok kibocsátását 45 százalékkal csökkenteni kell 2030-ig, hogy a hőmérséklet emelkedése a megfelelő szint alatt maradjon. Elemzők szerint a legnagyobb feladat most Patricia Espinosára vár, aki az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezményének főtitkára. A mexikói diplomata célja nem más, mint olyan szabályozásokat felállítani a részt vevő országokkal, amelyek lehetővé teszik a párizsi megállapodás betartását.

A 2015-ös megállapodás ugyanis nem áll stabil lábakon: Donald Trump amerikai elnök nem csinált titkot abból, hogy szkeptikus a klímaváltozás kapcsán, és Ausztrália, majd a közelmúltban Brazília is követte ezt az álláspontot. Emellett továbbra is érezhető az ellentét a fejlődő és a nyugati államok között: többek között Brazília, Kína és India az ipari forradalmakat vezető országokat okolja a kialakult helyzetért, és ennek megfelelően arányos felelősségvállalást is követel, írja a Bloomberg amerikai hírügynökség tudósítója.