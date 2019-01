Katonai beavatkozás Venezuelában?

Oroszország és Irán kiáll Nicolás Maduro mellett, ha az Egyesült Államok hadserege fellép ellene

A harmadik világháború rémképe is megjelent tegnap a nemzetközi sajtóban, miután Oroszország és Irán kijelentette, hogy amerikai katonai beavatkozás esetén kiállnak Nicolás Maduro venezuelai elnök mellett. A kedélyeket John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó jegyzete borzolta fel, amely szerint az Egyesült Államok ötezer katonát küldene Kolumbiába, a válság sújtotta Venezuela szomszédságába. Egyelőre azonban csak a nyersolajvásárlást állítja le Washington, bár szakértők szerint ez is felér egy hadüzenettel.

John Bolton hétfői washingtoni sajtótájékoztatóján leszögezte, az Egyesült Államok vezetése szerint minden megoldás elképzelhető. A találgatások azonnal elkezdődtek azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok katonai bázist telepítene a Venezuelával szomszédos országba. Kolumbia azonban elutasította a híreket, a védelmi minisztérium a Szputnyik orosz hírügynökség kérdésére közölte, nem telepítenek katonai bázist amerikai csapatok az országban, sőt Bogotá sem készül katonai beavatkozásra Venezuelában. „A csapataink a bázisaikon maradnak, és nem lesz semmilyen átcsoportosítás” – szögezte le a tárca, hozzátéve, hogy nem támogatnak semmilyen provokációt. Kiemelték azt is, hogy bár a rendőrség és a fegyveres erők magas készültségben vannak, ez nem a venezuelai helyzethez, hanem a közelmúltban történt kolumbiai terrortámadáshoz kötődik.

Tegnap tovább fokozta a feszültséget Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és iráni kollégája, Mohamed Dzsavád Zaríf telefonbeszélgetésének híre is. A két tárcavezető arról egyeztetett, hogy ha kell, összefognak Amerika ellen. – A külügyminiszterek beszélgetést folytattak a venezuelai fejleményekkel kapcsolatban, és kiemelték, hogy készek elősegíteni a párbeszédet és a kölcsönös megértést a venezuelai politikai erők között. A cél a belső béke megtartása és a társadalmi-gazdasági kihívások mihamarabbi kezelése – jelezte az orosz tárca. Az oroszok korábban felszólították az Egyesült Államokat, hogy tartózkodjon a katonai beavatkozástól Venezuelában.

Oroszország és Irán egyébként nemcsak gazdaságilag, hanem katonai szempontból is jelen van a dél-amerikai országban. Moszkva már a múlt hónapban mintegy négyszáz zsoldost küldött a caracasi vezetés biztosítására, a katonák a hírhedt orosz félkatonai szervezet, a Wagner-csoport alkalmazásában állnak. Irán pedig december elején egyezett meg Nicolás Maduróval (képünkön), hogy márciusban három hadihajót vezényel a dél-amerikai ország partjaihoz. Elemzők szerint ez puszta provokáció volna az Egyesült Államok közvetlen környezetében, és úgy vélekedtek, a megállapodásokkal Maduro a januártól kezdődő, vitatott második elnöki ciklusát igyekezett bebiztosítani.

A venezuelai elnök helyzete ugyanakkor továbbra is stabilnak tűnik: bár az ellenzéki házelnök, Juan Guaidó ideig­lenes elnökké nevezte ki magát, és a nyugati országok is elismerték, az elnöki palotában egyelőre Maduro az úr, és a hadsereg is neki engedelmeskedik. Márpedig, ahogy Guaidó is fogalmazott, „a hatalomátvételhez három csoport támogatására van szüksége: ez a lakosság, a nemzetközi közösség és a hadsereg”.

Politikai elemzők most azt találgatják, mi lehet a következő lépés az Egyesült Államok részéről, várható-e katonai beavatkozás vagy a nyomásgyakorlásnál marad Washington. A dél- és közép-amerikai régióban az amerikai hatalomgyakorlásnak hosszú története van: a hivatkozási alap sokáig az 1823-as Monroe-elv volt (Amerika az amerikaiaké), majd Theodore Roosevelt 1904-ben ezt kiegészítve deklarálta, hogy az Egyesült Államoknak jogában áll egyfajta rendőrként funkcio­nálni Latin-Amerikában. A régió lakossága bombázások, katonai beavatkozások, erőszakos puccsok és fájdalmas gazdasági embargók sorának emlékét őrzi, és szakértők szerint a Nagy Testvér tevékenységének nyomai láthatóak ma számos olyan problémában is, mint például a közép-amerikai erőszak, az elvándorlás, a drogkartellek hatalomgyakorlása vagy a Venezuelában mára kialakult helyzet.

Hétfőn egyébként Bolton arról is beszélt: az amerikai kormány szankcióval sújtja a PDVSA venezuelai állami olajvállalatot, Washington álláspontja szerint ugyanis Nicolás Maduro elnök kormánya ezen keresztül rövidíti meg a dél-amerikai ország állami vagyonát. Az olajvásárlások leállítása a helyzet eszkalálódását okozhatja, hiszen Venezuela legnagyobb bevételét az olaj jelenti, s ebből törleszti a jelentős orosz hiteleket is.