Karácsonyi zűrzavarral fenyegetnek

Fennakadásokat okozott Németországban a közúti és a vasúti közlekedésben a vasutasok szakszervezetének tegnap reggeli munkabeszüntetése. A 9 órakor véget ért négyórás figyelmeztető sztrájk után fokozatosan állt helyre a menetrend, de egész nap késésekkel és járatkimaradásokkal kellett számolni – idézi az MTI a Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság közleményét.

A szakszervezet egyik szóvivője a Bild című lapnak korábban elmondta, hogy a munkabeszüntetés a helyi, a regionális és a távolsági vasúti közlekedést, valamint a személyszállítás mellett a teherszállítást is érinti. A vasúti és közlekedési szakszervezet (EVG) munkabeszüntetése miatt a távolsági vonatközlekedést teljes egészében leállították, és számos nagyvárosban, például Berlinben a városi vasút (S-Bahn) hálózata is megbénult.

A legnagyobb fennakadások Észak-Rajna–Vesztfáliában voltak, a vonat helyett autóval munkába igyekvő ingázók révén összesen 450 kilométer hosszúságban keletkezett torlódás a tartomány útjain. Az EVG három és fél százalékos béremelést követel a dolgozóknak, a DB két és fél százalékos emelést ajánl, amit az érdekképviselet elutasít.

A figyelmeztető sztrájk után közölték: „Csak akkor térünk vissza a tárgyalóasztalhoz, ha a DB hajlandó komolyan tárgyalni velünk”. Az EVG és a DB bértárgyalása szombaton szakadt meg, mert a csaknem kétszázezer munkavállalót képviselő szakszervezet négy forduló után kilátástalannak ítélte meg az egyeztetést.

Noha még nem jelentettek be további munkabeszüntetést, az EVG kilátásba helyezte, hogy a karácsonyi csúcsforgalmak idején is tarthatnak figyelmeztető sztrájkot, ha nem születik megegyezés a bérvitában. Párhuzamosan a 36 ezer tagot számláló német mozdonyvezetők szakszervezete (GDL) várhatóan ma folytatja bértárgyalásait a DB-vel, és a Deutsche Welle szerint ők is azzal fenyegettek, hogy utcára vonulnak sikertelenség esetén.