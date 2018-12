Kamatemelést várnak a Fed idei utolsó ülésétől a piacok

A monetáris politikai döntéshozók által korábban tett jelzések és az előző, novemberi ülés jegyzőkönyve alapján 25 bázispontos kamatemelést várnak a piacok az Egyesült Államok jegybankjának szerepét betöltő szövetségi tartalékbank-rendszer, a Federal Reserve idei utolsó, szerda esti kamatdöntő ülésétől.

Jerome Powell Fed-elnök a legutóbbi kamatdöntő ülés óta azonban már tett arra utaló jelzéseket, hogy a három éve elkezdődött szigorítási ciklus a végéhez közelít, és a jegybankárok figyelnek arra is, hogy vannak-e jelei a globális gazdasági növekedés lassulásának, illetve annak, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború kedvezőtlen hatásai mutatkoznak-e az amerikai gazdaságban.

A monetáris politikai döntést európai idő szerint este nyolc órakor jelentik be Washingtonban.

A Federal Reserve (Fed) monetáris döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) legutóbbi, novemberi ülésén nem változtatott az alapkamaton. Az előző, szeptemberi ülésen viszont az idén harmadik, 2015 decembere, a kamatemelési ciklus elindulása óta pedig nyolcadik alkalommal emelte meg 25 bázisponttal az irányadó dollárkamat-sávot, amely így jelenleg 2,00-2,25 százalékon áll.

A nyíltpiaci bizottság 2015 decembere előtt hét évig tartotta történelmi mélységben, zéró közeli szinten az alapkamatot, hogy ezáltal ösztönözze a gazdasági növekedést, és felpörgesse az inflációt.

A legutóbbi, novemberi döntés indoklásában a Fed a erőteljes teljesítménnyel, a foglalkoztatás „egészséges” mértékű növekedésével és alacsony munkanélküliségi rátával jellemezte az amerikai gazdaságot, ami így lehetővé teszi a lakossági fogyasztás növekedését és a fogyasztói árak inflációs célt megközelítő emelkedését. Az ülés jegyzőkönyve szerint a döntéshozó testületnek szinte minden tagja az alapkamat „rövid időn belüli” megemelésének szükségessége mellett érvelt, feltéve, hogy az inflációs és foglalkoztatási adatok a várakozásoknak megfelelően alakulnak.

A decemberi inflációs adatok valószínűleg nemigen változtatnak a várakozáson, hogy a Fed kitart fokozatos kamatemelési politikája mellett, így decemberi ülésén ismét kamatot emel. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala szerint novemberben az elemzői várakozásoknak megfelelően éves összevetésben 2,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az októberben mért 2,5 százalék után.

A legfrissebb felmérések szerint a munkahelyek számának növekedése és a bérek növekedése mellett az emelkedő kamatok és árak nem késztetik kiadásaik csökkentésére a fogyasztókat: a Michigan egyetem fogyasztói hangulatindexe stagnált decemberben, a novemberivel megegyező 97,5 pont lett, holott a piac csökkenésre számított. Tavaly decemberben 95,9 ponton állt a mutató, tehát javult a fogyasztók hangulata az egy évvel korábbihoz képest.

A fogyasztók hangulata 2017 eleje óta nagyon kedvező szinteken 90,0 pont fölött mozog. Legutóbb 1997 és 2000 között fordult elő, hogy egyfolytában 90,0 pont fölött legyen a mutató értéke.

A munkanélküliségi ráta a várakozásokkal összhangban 3,7 százalékon stagnált novemberben. Októberben és szeptemberben is 3,7 százalékon, 49 éve a legalacsonyabb szinten állt, a két előző hónapban, júliusban és augusztusban pedig 3,8 százalék volt.

A Fed nem konkrét makrogazdasági adatokra, hanem a gazdasági szereplők szubjektív helyzetmegítélésére támaszkodó felmérése, a Bézs Könyv is meglehetősen kedvező képet fest a gazdaság állapotáról. Az évente nyolc alkalommal összeállított elemzés legutóbb, december elején kiadott száma szerint mérsékelt ütemben növekedett a gazdaság október közepétől november végéig a tizenkét szövetségi jegybanki régió többségében. A vállalatok továbbra is derűlátóak kilátásaikat illetően, bár az optimizmus némileg megfogyatkozott olyan aggályok miatt, mint a külkereskedelmi védővámokból fakadó bizonytalanságok növekedése, a kamatok emelkedése és a munkaerőhiány.

Ennek megfelelően „finomodott” már a Fed döntéshozói által leadott monetáris politikai jelzések nyelvezete is: a legutóbbi, novemberi ülés jegyzőkönyvének megfogalmazása szerint ugyanis a Fed a jövőben már nem kívánja „kőbe vésni” a követendő monetáris politikát, hanem rugalmasabban kíván alkalmazkodni az éppen aktuális kondíciókhoz.

A novemberi jegyzőkönyv alapján már nemcsak a kamatemelések ténye és ütemezése, hanem várható mértéke is beszédtémává vált a nyíltpiaci bizottság tagjai körében. Megjelent a vizsgált lehetőségek között a kiadott közlemények nyelvezetének a módosítása is azzal a céllal, hogy a piacoknak adott jelzésekben nagyobb hangsúlyt adhassanak a frissen beérkező gazdasági mutatók értékelésének a monetáris politika várható alakulásáról.

A megfogalmazás óvatos finomításának a jelei már a Fed szeptemberi ülésének jegyzőkönyvéből is kivehetőek voltak: ekkor hajtott végre ugyanis évek óta először lényeges változtatást a döntés indoklásának megszövegezésében. Első alkalommal hagyta ki a monetáris politika jellemzésre már bevett gyakorlatként használt „alkalmazkodó” (accommodative) kifejezést. Azt kívánva jelezni ezáltal, hogy a jövőben sokkal inkább semleges, semmint a gazdasági aktivitást ösztönző, avagy a túlfűtötté válás megelőzésére törekvő monetáris politikát kíván folytatni.

Tekintettel tehát arra, hogy Donald Trump elnök nem nézi jó szemmel a Fed folytatódó monetáris szigorítási szándékát és több alkalommal is hangot adott emiatti nemtetszésének, valamint a Fed illetékeseinek a megfogalmazásaiban is megjelentek már a finomítás jelei, az idei utolsó kamatdöntő ülésen akár el is maradhat a piacok által szinte már biztosra vett 25 bázispontos kamatemelés, vagy esetleg határozott jelzést tehet a Fed a monetáris szigorítási pálya meredekségének a csökkentésére.