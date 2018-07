Júliusban nem javult a fogyasztói hangulat az euróövezetben

Nem mozdult el a júniusi nyolc havi mélypontról júliusban sem az euróövezeti fogyasztói hangulatindex az Európai Bizottság felmérése szerint.

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság, a DG EcFin (Directorate-General for Economic and Financial Affairs) hétfőn kiadott előzetes júliusi adatai szerint júliusban az előző havival megegyező mínusz 0,6 ponton, nyolc havi mélyponton stagnált a fogyasztói hangulatindex az euróövezetben.

Elemzők további romlást, mínusz 0,7 pontot vártak júliusra az euróövezet 19 tagállamában.

Az EU 28 tagállamában viszont az előzetes adatok szerint az előző havihoz képest 0,6 ponttal javult a fogyasztói hangulatindex, így mínusz 0,7 pont lett.