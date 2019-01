Jóval többen tiltakoztak Franciaországban, mint egy héttel korábban

Az egy héttel korábbi körülbelül 50 ezer után szombaton hozzávetőleg 84 ezer ember vonult utcára a sárgamellényes tiltakozások kilencedik „felvonásán” – tudatta a francia belügyminisztérium.

A hivatalos tájékoztatás szerint a fővárosban 8000 ember vonult utcára, a tüntetés súlyosabb incidens nélkül, békésen ért véget. „A felelősségtudat legyőzte a konfrontáció kísértését” – fogalmazott közleményében Christophe Castaner francia belügyminiszter.

A tárca arról is beszámolt, hogy a tiltakozásokon 244 embert állítottak elő a rendőrök, és 201 embert őrizetbe is vettek. Több városban, így a fővárosban is voltak összecsapások a tiltakozók és a rendőrök között. Több tiltakozó megdobálta és megrohamozta a rendőröket, akik könnygázzal, vízágyúval és hanggránátokkal válaszoltak.

A tiltakozások miatt 80 ezer rendfenntartót vezényeltek az utcákra országszerte.