Jót tett a hercegi esküvő a brit kiskereskedelemnek

Jót tett Harry herceg májusi esküvője az egyébként meglehetősen komor időket élő brit kiskereskedelemnek, amelynek forgalma meredeken megugrott a múlt hónapban.

A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtöki adatismertetése szerint májusban 3,9 százalékkal nőtt éves összevetésben a kiskereskedelmi áruforgalom az áprilisban mért 1,4 százalékos tizenkét havi növekedés után.

Az ONS szerint az eladások élénkülésében szerepet játszhatott a nyárias májusi időjárás, valamit az, hogy tavaly májusban alig 0,8 százalékkal nőtt éves összehasonlításban a brit kiskereskedelmi forgalom.

A statisztikai hivatal szerint azonban a kiskereskedelmi cégektől érkező visszajelzések arra is utalnak, hogy a hercegi esküvő szintén költekezésre ösztönözte a fogyasztókat, legalábbis az élelmiszer- és a háztartásicikk-boltokban.

Harry herceg – Károly brit trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorban – május 19-én esküdött örök hűséget Meghan Markle egykori amerikai színésznőnek a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciáján.

A nyárias időjárás közepette tartott hercegi menyegzőt – ahogy az Nagy-Britanniában ilyenkor hagyomány – országszerte százezrek ünnepelték utcabálokkal, piknikekkel, és a brit kormány engedélyezte, hogy a pubok a jeles napon a szokásosnál hosszabb ideig, hajnalig nyitva tarthassanak.

A hagyományos brit áruházláncok mindazonáltal meglehetősen komor időszakot élnek át.

Legutóbb, a múlt héten a Poundworld nevű, 355 boltot működtető, 5100 alkalmazottat foglalkoztató országos áruházlánc közölte, hogy csődgondnokság alá került, és befektetőket keres.

Egy héttel korábban a House of Fraser patinás luxusáruház-hálózat jelentette be, hogy 59 nagy-britanniai üzletéből 31-et bezár, hatezer munkahelyet megszüntetve.

Nem sokkal korábban a Maplin elektronikai áruházlánc, a Toys ‘R’ Us játékbolthálózat, valamint a Mothercare és a Carpetright áruházláncolatok is csődgondnoksági eljárásokat, illetve boltbezárásokat jelentettek be.

A legutóbbi aktivitási adatokból kiderül, hogy a brit gazdaság egésze is stagnáláshoz közeli állapotban van.

Az ONS május végén közzétett, részletes adatokra épülő második becslése azt mutatta, hogy a brit hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésben mindössze 0,1 százalékkal bővült 2018 első negyedévében.

Ez azt is jelenti, hogy a brit gazdaság teljesítménye elszakadt a többi globális erőcentrumétól. Az Európai Unió és a hét legfejlettebb ipari hatalom (G7) egyaránt 0,4 százalékkal, a G7 átlagán belül az amerikai gazdaság teljesítménye 0,6 százalékkal bővült az idei első negyedévben.