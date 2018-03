A jobbközép készül a kormányzásra Olaszországban

A jobbközép koalíció az olasz parlamenti választások győztese, ezért neki kell mandátumot kapnia a kormányzásra – olvasható a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI) keddi közleményében, miközben a szintén koalícióhoz tartozó Liga már újabb „szövetségeseket” keres a kormányzáshoz.

A közleményt azután adták ki, hogy Silvio Berlusconi a párt vezetőségi tagjaival, legközelebbi munkatársaival valamint saját családtagjaival a Milánó melletti Arcoréban található villájában egyeztetett. A kormány-stratégiákról szóló találkozón részt vett Matteo Salvini a Berlusconi vezette jobbközép koalícióhoz tartozó Liga vezetője is.

A pártközlemény hangsúlyozta, hogy a parlamenti választások győztese a jobbközép, mivel Olaszország legnagyobb politikai ereje lett (a szavazatok több mint 37 százalékával). Hangsúlyozta, hogy a FI meghatározó volt a jobbközép győzelmében annak ellenére, hogy a pártot az adócsalásért ítélettel sújtott Silvio Berlusconi jelölhetetlensége hátrányosan sújtotta.

Később Silvio Berlusconi ugyanezt videó-üzenetben is megerősítette, amelyben gratulált Matteo Salvininek. Berlusconi kijelentette, a FI elnöke marad és a „rendező” szerepét tölti majd be a jobbközép koalícióban, amelynek az egységét is biztosítani fogja. Silvio Berlusconi az Öt Csillag Mozgalomra (M5S) szavazott olaszokhoz is szólt, hangsúlyozva, hogy aki azért szavazott az M5S-re, hogy az állampolgári jogon ígért alapjövedelemben részesüljön, „csalódni fog”.

A jobbközép miniszterelnök-jelöltje Matteo Salvini kijelentette, hogy a jobbközép egységesen fog résztvenni a kormányalakítási konzultációkon. Hozzátette, hogy szívesen látja azokat a baloldaliakat, akik támogatják a jobbközép programját. Ezzel egy időben Claudio Borghi a Liga gazdasági szakértője nem zárta ki a jobbközép és az M5S esetleges közös kormányzását, ami elsöprő parlamenti többséggel bírna.

Az Északi Ligából lett Liga történetében először túlszárnyalta a politikai szövetségesének számító FI-t. Matteo Salvini pártja több mint 18 százalékot szerzett, a FI 14 százalék körül teljesített. Az Északi Liga az utolsó 2013-as parlamenti választásokon 5 százalék alatt állt. A FI-nek (amelynek akkor Szabadságjogok Pártja volt a neve) 21 százalék fölött volt a támogatottsága.

Az M5S a vasárnapi választásokon az első párt lett a szavazatok több mint 32 százalékával.