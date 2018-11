Jelentősen csökkentette költségvetési hiányát a palesztinokat segítő ENSZ-ügynökség

Az Európai Unió és a Perzsa(Arab)-öböl menti arab országok adományainak köszönhetően jelentősen, 21 millió dollárra csökkentette költségvetési hiányát az ENSZ palesztinokat segítő szervezete (UNRWA) – közölte Pierre Krahenbuhl, az UNRWA főbiztosa hétfőn Jordániában. A hiány amiatt alakult ki, hogy a fő szponzor, az Egyesült Államok korábban megvonta pénzügyi támogatását az ügynökségtől.

Krahenbuhl elmondta: az év elején az ENSZ-ügynökség 446 millió dolláros költségvetési hiánnyal nézett szembe, amin csak rontott az, hogy az Washington megvont 300 millió dollár támogatást. A szervezet erőfeszítéseinek köszönhetően 21 millió dollárra csökkent a deficit – hangsúlyozta.

Az UNRWA vezetője hálát adott az EU-nak, az Egyesült Arab Emírségeknek, Katarnak, Kuvaitnak és Szaúd-Arábiának. Kiemelte, hogy az utóbbi négy ország egyenként 50 millió dollárt adományozott az ENSZ-szervezetnek, és ez a 200 millió dollár teszi ki az év során kapott pénzösszegeknek csaknem a felét.

Krahenbuhl szeptember végén még 185 millió dolláros deficitre figyelmeztetett, ennyi hiányzott ahhoz, hogy az év végéig fedezni tudják az UNRWA tevékenységeinek költségeit.

Washington szeptemberben jelentette be, hogy minden támogatást megvon az UNRWA-tól, és törölte a Gázának, valamint a kelet-jeruzsálemi kórházaknak nyújtott segélyeket is. Az Egyesült Államok eddig évente 360 millió dollárral segítette az UNRWA munkáját, de az ENSZ-ügynökség már akkor is anyagi nehézségekkel küzdött.

Szeptemberben általános sztrájkba léptek az UNRWA dolgozói a Gázai övezetben, az ellen tiltakozva, hogy a szervezet elbocsátásokkal és a humanitárius programok megnyirbálásával próbálta csökkenteni pénzügyi válságát.

A UNRWA-t 1949-ben, a palesztin menekültek megsegítésére hozták létre. Mintegy ötmillió palesztinról gondoskodik az Izrael által megszállt Ciszjordániában, valamint a Gázai övezetben, Jordániában, Libanonban és Szíriában.

Mintegy 700 iskolát és több mint 140 egészségügyi intézményt működtet, valamint élelmiszersegélyeket oszt a rászorulóknak.