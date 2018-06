Japán aggodalmak a csúcstalálkozó előtt

Abe Sindzó kormányfő újfent Donald Trumpnál vizitelt

Gőzerővel zajlanak a jövő keddre Szingapúrba tervezett amerikai–észak-koreai csúcstalálkozó előkészületei, de ez nem feledteti azt, hogy – különösen Japán részéről – komoly aggodalmak kísérik az év, ha nem egyenesen az évtized diplomáciai eseményének ígérkező találkozót.

Tegnap Abe Sindzó japán kormányfő kevesebb mint két hónap alatt másodszor sietett Washingtonba, hogy megossza aggodalmait Donald Trump amerikai elnökkel, öt nappal utóbbinak a Kim Dzsong Un phenjani vezetővel tervezett megbeszélései előtt. Igaz, Abe ezúttal csak „beugrik” a Fehér Házba; ma kezdődik Kanadában a G7 országcsoport csúcsértekezlete.

Elemzésében a The Washington Post rámutat: Tokióban aggódnak, hogy Japán érdekei feledésbe merülhetnek. Azt is elképzelhetőnek tartják a szigetországban, hogy Washington tető alá hoz egy olyan egyezményt Phenjannal, amely felszámolja ugyan az Egyesült Államokra veszélyt jelentő rakétafenyegetettséget, de olyan fegyvereket meghagy a kommunista remeteállam kezében, amelyek elérhetik Japánt vagy Dél-Koreát. Tokió­ban tartanak a „leválás” lehetőségétől, vagyis attól, hogy az USA már nem tartja elsőrendű fontosságúnak a távol-keleti szövetségeseihez fűződő védelmi kötelezettségeit.

A The Washington Post cikke szerint számos japán elemzőnek meggyőződése, hogy az Észak-Koreával folytatott tárgyalások csak megosztják Washingtont, Szöult és Tokiót. Egyesek azt is tudni vélik, hogy Kína manipulálja Phenjant, részben éppen azért, hogy megossza térségbeli riválisait, részben pedig hogy elvonja az Egyesült Államok figyelmét az Észak-Koreánál sokkal hosszabb távú kihívástól – amelyet ő maga jelent.

Ugyan némi hullámvölgy után úgy tűnik, sínre kerül a szingapúri találkozó ügye, a következő napokban sem lehet kizárni a zavaró körülményeket. Tegnap egy személygépkocsi áttörte a szöuli amerikai nagykövetség kapuját az ITN dél-koreai televízió jelentése szerint, amelyet a távirati iroda ismertetett. A híradás szerint feltehetően nem terrorcselekmény történt.

Szemtanúk beszámolóira hivatkozva az ITN azt közölte, az ütközés után egy férfi kiesett a járműből, és az észak-koreaiakra jellemző nyelvjárással beszélve kért segítséget. Állítólag azt kérte, hogy kapjon az Egyesült Államoktól politikai menedékjogot.

Elemzők úgy vélik: Trumpnak és Kimnek is érdeke fűződik ahhoz, hogy megtartsák a csúcsot. Kim kínai látogatásai, illetve Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Jong Csol, az északi vezető bizalmi embere fehér házi vizitjei után felgyorsultak az események. Rudy Giuliani, Trump ügyvédje, volt New York-i polgármester szerint Kim Dzsong Un „térden állva könyörgött” az amerikai elnöknek, tartsák meg a szingapúri találkozót.

Tomas Ojea Quintana, az ENSZ Észak-Koreával foglalkozó jelentéstevője tegnap arról beszélt: az emberjogi kérdésekben való előrelépés lenne szükséges ahhoz, hogy fenntartható legyen egy esetleges megállapodás Phenjan atomfegyver-mentességéről. Arról is szó van, hogy Kim és Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptemberben Vlagyivosztokban találkozna.