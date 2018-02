Jajong a Human Rights Watch a stop Soros miatt

Terjedelmes írást közölt a Human Rights Watch a magyar kormány „Stop Soros”elnevezésű intézkedési tervéről. A cikk írója szerint a vezető emberi jogi csoportok megnevezése Magyarországon rávilágít arra a „csúnya valóságra, hogy a törvényjavaslatok célja nem a nemzeti biztonság védelme, hanem a kritikus hangok elnémítása”

Ezek közé a „kritikus” hangok közé tartozik a Menedék Magyar Migránsok Szövetsége, a Transparency International, a Magyar Helsinki Bizottság és a Magyar Állampolgári Szabadságok Szövetsége, az említett szervezetek „áldásos” tevékenységét a magyar emberek nem annyira, mint inkább a hét útlevéllel rendelkező Ahmed H., vagy éppen a Törökországban terrorizmus miatt elítélt Hassan élvezik.

Persze, mióta a Menedék Migránsokat segítők vezetője elmagyarázta, hogy a menekültek különbek a magyaroknál, meg sem lepődünk, hogy azokat védik, segítik, támogatják, akik be akarnak törni az országunkba vagy illegálisan akarnak itt tartózkodni. Nem is értem, miért nem engedjük be őket, hadd árasszák el az országot, hogy nekik jó legyen, nehogy sérüljenek a jogaik, no és persze szabadon gyakorolhassák a vallásukat és nyugodtan élhessenek a saját törvényeik szerint.

A Human Rights Watch igazgatója szerint egyébiránt az is aggályos nálunk, hogy a hatályos magyar jogszabályok már teljes körű átláthatóságot igényelnek a nem kormányzati csoportoktól, sőt, azt is megkövetelik, hogy részletes éves pénzügyi és tevékenységi jelentéseket tegyenek közzé. Ez pedig csakugyan felháborító a kormánytól! Átláthatóságot kérni egy nem kormányzati szervezettől? Vérlázító!

Mert miért is kellene elszámolniuk bármivel is? Nekik?! A civileknek?

Az emberjogi aktivistáknak, az eltiportak megsegítőinek? Mert bizony ezzel vegzálják a jóságos, szelíd és elfogadó közösséget, akik a tüncimünci szivárványos zászlóikkal vonulgatva csak világbékét és egyenlő bánásmódot akarnak, na és persze átláthatóságot – rajtuk kívül mindenki mástól.

Még szerencse, hogy a Human Rights Watch is – ami természetesen nem köthető Soroshoz – felemeli a hangját értük és felhívják az Európai Unió partnerei figyelmét arra, hogy együtt kell Magyarországgal szemben kritikus hangot megfogalmazni. Mert bizony világossá kell tenni az eltévelyedett Orbán-rezsim számára, hogy a független csoportokkal és aktivistákkal szembeni támadás ellentmond az Európai Unió értékeinek. És ezt nem hagyhatják, az uniós értékek fontosak, természetesen.

Ahogyan a magyaroknak a nemzeti identitás. Amit mi is meg fogunk védeni. Tőlük.