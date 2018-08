Ismét ezrek követelték Nicaraguában Daniel Ortega elnök távozását

Ismét ezrek vonultak az utcákra Nicaraguában Daniel Ortega elnök távozását követelve szombaton.

A délnyugati Granadában aktivisták százai vettek részt egy tiltakozó akción a tüntetések szervezői szerint. Az aktivistáknál a szomszédos ország, Costa Rica zászlaját is lehetett látni, akik emellett egy „Köszönjük testvéreink!” feliratú transzparenst is feltartottak. Costa Rica április közepe óta nicaraguaiak ezreit fogadta be, akik az országukban dúló erőszak elől menekültek el.

További kormányellenes megmozdulásokat szerveztek a fővárosban, Managuában, valamint Estelíben, Leónban és Boacóban is.

San Joséban, Costa Rica fővárosában pedig helyi lakosok és nicaraguaiak százai tüntettek az idegenellenesség ellen. San José egyik parkjában ugyanis egy héttel korábban nicaraguai menekültekre támadtak ismeretlenek.

Nicaraguában áprilisban kezdődtek a – különböző jogvédő szervezetek szerint – eddig mintegy 450 életet követelő tüntetések. A megmozdulások az elején még csak a kormány társadalombiztosítási tervei, a bejelentett nyugdíjcsökkentés és nyugdíjkorhatár-emelés ellen tiltakoztak.

Bár a megszorító intézkedésekről a kormányzat letett, a megmozdulásoknak nem lett vége, a főként diákok közül kikerülő tüntetők a már 11 éve hatalmon lévő Daniel Ortega távozását követelik. Korrupcióval és nepotizmussal vádolják Ortegát, aki szerintük feleségével együtt diktatúrát épített ki a latin-amerikai országban.

A kormányzat többször is vérbe próbálta fojtani a tüntetéseket, számos fiatal vesztette életét a rohamrendőrség és a félkatonai szervezetek erőszakos fellépései során az utóbbi hónapokban.