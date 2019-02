Íme a Soros család egyik kedvenc NGO-ja

Ezúttal az International Crisis Group (Nemzetközi Válság Csoport, rövidítve: ICG) tevékenysége kerül terítékre. Ezt a nemzetközi, nonprofit NGO-t két éves előkészület után, Soros György anyagi segítségének köszönhetően tudták megalapítani 1995-ben. Erről a szervezet honlapján tesznek tanúbizonyságot, sőt megemlítik azt is, hogy 1996-ban a spekuláns 1 millió dolláros adományának köszönhetően tudták bővíteni hálózatukat, majd 2000-ben a szintén tőle kapott 2,5 millió dollár révén váltak globális szereplővé. Természetesen Soros azóta is intenzíven támogatja az ICG-t, hiszen jelentős befolyása van a szervezetben: gyakorlatilag annak indulásától kezdve az igazgatóság tagja. 2017-ben csatlakozott fia, Alexander Soros is, aki szintén nagy összeget adományozott és igazgatósági tag lett.

A szervezet székhelye napjainkban Brüsszelben van, de a világ öt kontinensén számtalan irodával és munkatárssal rendelkeznek. Közvetlen kapcsolatban vannak számos kormánnyal, multilaterális szervezetekkel, politikai döntéshozókkal és a médiával. Jól be vannak kötve, ugyanis a vezetőség és a munkatársak körében sok korábbi miniszterelnök, alkancellár, külügyminiszter és diplomata található.

A válságkezelő” tanácsadó szervezet vezetői

Az ICG elnöke jelenleg Robert Malley, végzettsége szerint jogász és politológus, az izraeli-palesztin konfliktus (Izrael-ellenes) szakértője. A szervezet vezetését nemrégiben vette át, méghozzá az Obama-kormányzatból igazolt át, ahol a Nemzeti BIztonsági Tanácsban dolgozott, 2015 óta Obama speciális tanácsadója volt az ISIS terrorszervezettel kapcsolatban. Munkája miatt kapcsolatot tart fenn Hamász terroristákkal is, de ismert, hogy ha valaki baloldali liberális, annak minden megengedett.

A szervezet alelnöke Lord Mark Malloch-Brown báró, aki korábban miniszer volt 2007 és 2009 között az Egyesült Királyságban, valamint rövid ideig 2006-ban az ENSZ második embere volt főtitkárhelyettesként. Megfordult még ezen kívül a Világbanknál, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságánál, de szorosabban Soroshoz köthető szervezeteknél is: 1993-1994 tagja volt a Refugees International keretében felállított Soros Tanácsadó Bizottságnak, melynek célja a bosnyák helyzet rendezése volt. Ekkor ismerkedett meg a milliárdos spekulánssal, akivel később is baráti kapcsolatot ápolt, sőt: mikor az ENSZ-ben dolgozott, Soros egyik New York-i lakását bérelte. Malloch-Brown csak egy példa az ENSZ-ből, de így már könnyebben érthető, hogyan került előtérbe a Migrációs Paktum is… A báró 2007-től abban a “megtiszteltetésben” is részesült (talán éppen korábbi szolgálataiért cserébe), hogy a Soros Alapítvány Menedzsment és a Nyílt Társadalom Intézet alelnökévé nevezték ki.

Felszámolják az általuk generált kríziseket

Az ICG “válságkezelő” tanácsadó szervezet olyan kríziseket segít megoldani és felszámolni, amit ők maguk indítanak el! Ez volt a helyzet legalábbis az “Arab Tavaszként” emlegetett 2011-es forradalomhullám esetében, amely végigsöpört az észak-afrikai iszlám országokon. Egyiptomban a lázadást egy Mohamed el-Baradei nevű – Nobel-békedíjas – ICG tag szította és vezette, több tüntetésen is beszédet mondott. A forradalmat követően Soros elkezdett egyiptomi NGO-kat támogatni, amelyek az alkotmány újraírásán munkálkodtak.Ilyen volt például egy politikai pártokon felüli mozgalom, amelyet el-Baradei részvételével alapítottak és célja az alkotmány elnökválasztásra vonatkozó részének felülvizsgálata, jobban mondva enyhítése a “független” jelöltek indulásának egyszerűsítése céljából. Sőt, az emlegetett békedíjas úriember pártot is alapított az alkotmányreform céljából egy évvel a forradalom iránt. 2013-ban el-Baradei részt vett a demokratikusan megválasztott Morsi elnök elleni puccsban is, mint az ellenzék prominens alakja. Így viselkedik egy Nobel-békedíjas jogász?

