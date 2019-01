Ismeretlenek megtámadtak egy falut Maliban, sokan meghaltak

Legalább harmincheten meghaltak egy támadásban a Mali középső részén lévő Mopti körzetben található egyik faluban – jelentették hírügynökségek kormányzati forrásokra hivatkozva szerdán.

Arouna Modibo Toure, az ország távközlési minisztere Twitter-üzenetében azt írta, a támadás áldozatai között gyerekek és idősek vannak. Kormányközeli források szerint több ház is leégett; a rend biztosítása érdekében a térségbe katonákat küldtek.

A támadás oka és a támadók pontos kiléte egyelőre nem ismert, az ügyben kibocsátott hivatalos kormányközlemény szerint azonban a támadók a dogon etnikumú dozó klán hagyományos öltözékét viselték. Az elsősorban vadászatból élő dozók és az ott lakó, legeltetéssel foglalkozó fulani népcsoport között régóta feszültségek vannak.

A Radio France Internationale (RFI) francia közszolgálati rádió értesülései szerint a fegyveresek elhajtották a falu állatállományát is.

A nyugat-afrikai országban régóta súlyos problémát okoznak az egymással rivalizáló etnikai csoportok közötti összecsapások, a térségben – elsősorban Mali északi és középső részén – pedig különböző szunnita muszlim terroristacsoportok is tevékenykednek, közülük sokan az al-Kaidának fogadtak hűséget.

Maliban az ENSZ békefenntartó missziója (MINUSMA) is jelen van. A 15 ezer fős kontingensben mintegy ezer német katona is van, az afganisztáni után ugyanis a mali Németország legnagyobb külföldi katonai missziója, és egyben a legveszélyesebb is.

Az ország korábban Nyugat-Afrika mintaállamának számított, mindaddig amíg 2012-ben egy kudarcot vallott katonai hatalomátvétel nyomán anarchiába süllyedt az ország.