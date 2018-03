Irán ellen nyilatkozott a szaúdi trónörökös

Az európai aggodalmak szerint gyengíti Irán helyzetét Washingtonban a szaú­di trónörökös tegnap kezdődött látogatása. Mohamed bin Szalmán a CBS amerikai tévécsatornának adott előzetes interjújában legalábbis a Közel-Kelet Hitlerének nevezte Ali Hámenei ajatollahot, Irán legfőbb vallási vezetőjét, egyben pedig bagatellizálni igyekezett, hogy Teherán mekkora súlyt képvisel a térségben.

– Irán nem riválisa ­Szaúd-Arábiának. Hadserege nincs a muzulmán világ első öt hadserege között. A szaúdi gazdaság nagyobb, mint az övék. Irán messze áll attól, hogy ­Szaúd-Arábiával egyenlő legyen – mondta. Szerinte az iráni vezetést – csakúgy, mint annak idején Hitlert – a terjeszkedés jellemzi, és országa ezzel minden eszközzel kész szembeszállni. – Szaúd-Arábia semmiféle atomfegyverre nem akar szert tenni, de kétségtelen, hogy amennyiben Irán kifejleszt ilyet, mi is követjük ebben, amint csak lehetséges – jelentette ki a trónörökös.

Donald Trump amerikai elnök ma fogadja a trónörököst. A Trump-kormány – Izrael és Szaúd-Arábia érdekei­vel is egybeesően – jobban a körmére akar nézni Iránnak, hogy az iszlám köztársaság maradéktalanul ­betartja-e kötelezettségeit, és nem fejleszt-e ki atomfegyvert.

Az amerikai elnök januárban azt közölte: utolsó alkalommal terjeszti ki a Teheránnal szembeni szankciók felfüggesztését további 120 napra, igazolva ezzel, hogy Irán betartja a többhatalmi nukleáris megállapodásban foglaltakat. Az atomalku lehetővé tette, hogy – amennyiben Irán betartja kötelezettségeit – függesszenek fel a korábbi szankciók közül néhányat, így az iráni központi bankot érintő büntetőintézkedéseket is.

Szalmán a CBS-nek nyilatkozva azt is közölte: az iszlám törvényei jól érhetők, és megengedik, hogy a szaúdi nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, laza, földig érő abaja viseletet – már amennyiben az öltözékük tisztelettudó. A sivatagi királyságban a 32 éves trónörökös erősödő hatalmával a nőjogok is bővülnek, emlékeztetnek hírügynökségek. Korábban arról is született döntés: a nők részt vehetnek sporteseményeken, és autót is vezethetnek.