Ír kormányfő: az ír vészforgatókönyv elengedhetetlen a kemény Brexit elkerüléséhez

Elengedhetetlen a vészforgatókönyv kidolgozása és elfogadása az ír-szigeti helyzet rendezésére, még akkor is, ha az Egyesült Királyság uniós kilépését (Brexit) követő átmeneti időszakot meghosszabbítják – jelentette ki Leo Varadkar ír kormányfő pénteken a 12. Ázsia-Európa (ASEM) csúcstalálkozón.

A brüsszeli ülés szünetében a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy brit kollégájának, Theresa Maynek kell eldöntenie, hogy szembemegy-e az észak-írországi britpárti Demokratikus Unionista Párttal (DUP), és beleegyezik-e a „vészmegoldásba”, amelyhez az Európai Unió ragaszkodik. Leszögezte: még ha meg is kötnék, utóbbi hiányában az Európai Parlament nem ratifikálná a brit kiválási megállapodást.

Varadkar elismerte, hogy May nehéz belpolitikai helyzetben van, kisebbségi kormányt vezet, ráadásul pártja is rendkívül megosztott a Brexit ügyében. Mindemellett figyelmeztetett, hogy az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetése nyomán ismét fellángolhatna az erőszak, ezért azt mindenképp meg kell akadályozni, amire a szóban forgó vészmegoldás garanciát jelentene.

„Nyitott vagyok az átmeneti időszak meghosszabbításának ötletére, de ez nem alternatívája egy jogilag kötelező érvényű ír vészmegoldásnak” – emelte ki.

A brit kiválással az Ír-szigeten, Észak-Írország és az Ír Köztársaság között húzódik majd az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi határa, és miután a brit kormány eltökélte, hogy a egységes piacból és a vámunióból is kilép, hogy független kereskedelmi politikát folytathasson, elkerülhetetlennek tűnik, hogy a határon visszaállítsák az ellenőrzést.

Ez viszont megtorpedózhatja az ír-szigeti fegyveres konfliktus évtizedeit 1998-ban lezáró úgynevezett nagypénteki megállapodást, s így a sziget békéjét is. Ezért Brüsszel azt javasolta, hogy vészmegoldásként Észak-Írország a kiválást követően is maradjon az „egységes szabályozási terület” vagyis az egységes piac és a vámunió része. Ez akkor következne be, és addig tartana, „ha és ameddig” nem sikerül más, jobb megoldást találni. Ezt London tavaly decemberben el is fogadta.

Theresa May azonban azóta többször is nyilvánosan kijelentette, hogy ez aligha elfogadható megoldás. A legutóbbi, May által kiírt előrehozott választáson ugyanis a kormányzó konzervatívok elveszítették abszolút többségüket a parlament alsóházában, és az északír Demokratikus Unionista Párt támogatásával kormányoznak, amely mereven elzárkózik attól, hogy Észak-Írország más megítélés alá essen, mint az Egyesült Királyság többi része, és az Ír-tengeren vámhatár jöjjön létre Nagy-Britannia és az Ír-sziget között.