Interpol: emberkereskedők 94 foglyát szabadították ki Szudánban

Emberkereskedők fogságába került 94 embert, köztük 85 gyereket szabadítottak ki a szudáni hatóságok a többi között Kartúm közelében fekvő külszíni aranybányákból és a főváros nemzetközi repülőterén – közölte hétfőn az Interpol.

A nemzetközi rendőrségi szervezet, amely az augusztusban végrehajtott akció koordinálását látta el, arról is beszámolt, hogy tizennégy gyanúsítottat, köztük egy tucat nőt is őrizetbe vettek. A helyi rendvédelmi szervek 20 ezer dollárt (5,8 millió forint) is lefoglaltak a művelet során. Az Interpol szerint a pénz egy része váltságdíj, amelyet az egyik fogoly, és az akció során kiszabadított migránsért követeltek a bűnözők.

A 85 fiatal jelentős részét illegálisan üzemeltetett aranybányákban dolgoztatták az emberkereskedők Kartúmtól keletre. A gyerekeket, akik között tízévesek is voltak, arra kényszerítették, hogy a drágafémet olyan erősen mérgező vegyszerekkel, mint a cián és a higany termeljék ki.

A kimentett áldozatok fél tucat afrikai országból, Csádból, Eritreából, Nigerből, Kongóból, Dél-Szudánból és Szudánból származnak. Szudán egyike azoknak az afrikai államoknak, amelyek az Európába irányuló migráció tranzit és kiinduló országai is egyben.

Az Interpol közlése szerint a térségben tevékenykedő emberkereskedők módszere, hogy erőszakkal vagy csellel fogságba ejtett áldozataikat – bányászathoz hasonló – munkaerő igényes feladatoknál dolgoztassák.

A franciaországi székhelyű rendőrségi együttműködési szervezet szerint mintegy 200 szudáni rendőr vett részt a Sawiyan nevű műveletben, amelynek nyomozóit az Interpol képezte ki és látta el felszereléssel. Az Interpol emellett hozzáférést engedett adatbázisaihoz a helyi hatóságnak.

Egyelőre nem világos, mi lesz a kiszabadítottak további sorsa, különös tekintettel arra, hogy a fiatalokat hazaküldik-e. Az Interpol közleményében ugyanis csak annyit ismertetett, hogy a szudáni gyermekvédelmi hatóságok nyújtanak azonnali segítséget, míg a kartúmi szociálisügyi minisztérium veszi át hosszabb távú ellátásukat.

Az emberkereskedők őrizetbe vétele és az emberek kimentése az Interpol Flyway nevű projektjének keretében történt, ami az észak-afrikai és száhel-övezeti sérülékeny közösségek védelmét szolgálja.