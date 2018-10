Így pózolt Sorossal Bono – videó

Sorossal pózolt a a balliberális média nagy kedvence, a megkopott tehetségű zenész, Bono. Az esetről korábban mi is beszámoltunk, most viszont a Tűzfalcsoport Tényfeltáró Blog rábukkant egy videóra is a találkozásról.

Ismeretes, hogy Bono nemrég éles kritikát fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben, amit a balliberális média kitörő lelkesedéssel fogadott.

Az alábbi videón látható, ahogy Sorossal bratyizik a demokrácia és a nyílt társadalom nagy harcosa – olvasható a Tűzfalcsoport által közzétett cikkben.