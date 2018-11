Idézésekkel szállnak harcba a demokraták

Családjával szorítanák sarokba az amerikai elnököt

Nemcsak a félidős választások eredménye, de Jeff Sessions amerikai igazságügy-miniszter lemondása is átrendezi az erőviszonyokat Washingtonban a Donald Trump elnököt fenyegető vizsgálatokkal kapcsolatban. A demokraták attól tartanak: a tárcát átmenetileg vezető Matthew Whitaker – Trump bizalmasa – ellehetetlenítheti a Robert Mueller különleges ügyész vezette vizsgálatot, míg ők idézésekkel, iratbekérésekkel készülnek arra, hogy januártól átveszik a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetését. Baloldali aktivisták tüntetéseket szerveznek a Mueller-vizsgálat védelmében.

Emin Agalarov azeri–orosz énekes – Arasz Agalarov Kreml-párti nagyvállalkozó fia –, valamint ifjabb Donald Trump, az amerikai elnök elsőszülöttje még a 2016-os választási kampány során többször egyeztetett egymással telefonon. Azt a júniusi találkozót készítették elő, amelyet az ifjabb Trump és sógora, Jared Kushner egy orosz ügyvédnővel bonyolított le a New York-i Trump-toronyban a republikánus elnökjelölt kampánycsapata nevében. Az ügyvédnő kompromittáló információt – amerikai kifejezéssel „piszkot” – ígért Trump demokrata párti ellenfeléről, Hillary Clintonról, bár ilyesmivel végül nem szolgált.

Az idősebb Donald Trump azt állítja: nem tudott a találkozóról. De híváslisták szerint Agalarov és az ifjabb Trump két beszélgetése között a későbbi elnök fia egy rejtett számról fogadott hívást. A Demokrata Párt – amely a keddi félidős választásokon megszerezte a washingtoni képviselőház jövő januártól esedékes vezetését – azt akarja iratbekéréssel kideríteni: a rejtett szám mögött a Fehér Ház lakója áll-e.

Erről az az Adam Schiff beszélt tegnapra virradóra az NPR amerikai közszolgálati rádiónak, aki januártól a képviselőház hírszerzési bizottságának a vezetője lehet, egy republikánus politikust váltva fel. A republikánusok nem támogatták az iratbekéréseket és az idézések kézbesítését.

De a demokraták most hazugságon akarják érni az elnököt, és külföldi, ezért tiltott kampánytámogatás igénybevételét is fel akarják neki róni. Schiff – mint elmondta – annak is utána akar nézni, zsarolhatják-e az oroszok az elnököt azáltal, hogy Trump a demokraták szerint korábban pénzmosásban lehetett a segítségükre a céghálója révén. Mindezzel párhuzamosan egy másik, szintén demokrata kézbe kerülő bizottság Trump adóbevallásaival kapcsolatban kutakodna.

Mindez a választások közvetlen következménye. Noha hivatalos végeredmény továbbra sincs, az összkép szerint a demokraták a képviselőházat, a republikánusok pedig a szenátust ellenőrzik majd. A Trumpra terhelő információk szempontjából az is kulcsfontosságú lehet, mire megy az orosz szálat csaknem másfél éve vizsgáló különleges ügyész, Robert Mueller.

Jeff Sessions igazságügy-miniszter szerdai lemondása Mueller mozgásterét is behatárolhatja. A 71 éves Sessions korábban Trump bizalmasának és támogatójának számított, és kényelmes szenátori székét adta fel az egyik leginkább a figyelem középpontjában álló tárcáért. Ám elvesztette Trump bizalmát, miután mentesítette magát a Mueller-vizsgálat felügyelete alól. Ezután Trump többször is lehordta és nyilvánosan megalázta, így távozása csak idő kérdése volt.

Most világossá vált: a miniszter felmentésével Trump csak a választásokat várta meg. De nem Sessions helyettesét, Rod Rosensteint nevezte ki a helyére – akinek szintén ellentmondásos a viszonya az elnökkel –, hanem ideiglenesen Matthew Whitaker volt miniszteri kabinetfőnököt, a saját bizalmasát bízta meg, aki korábban ellenségesen vélekedett a Mueller-vizsgálatról. Egy törvény értelmében Whitaker nem nevezhető ki véglegesen, ám manőverek révén akár egy éven át is vezetheti a tárcát.

A demokraták attól tartanak: Whitaker ellehetetlenítheti a Mueller-vizsgálatot, noha az információkat tárhatna fel az elnökről, éppen az ő érdeküket szolgálva. A Move On liberális szervezet tüntetésekre szólított fel a Mueller-vizsgálat védelmében, Trump nem áll a törvény felett jelszóval.