Ideológiai okból is szedi gyerekáldozatait a kanyaró

Lehet, hogy a kanyaró megszűnőben van, de az oltások számának csökkenése miatt – sokan visszautasítják – ismét támad. Európában idén több mint negyvenegyezer fertőzést regisztráltak, s legkevesebb harmincheten haltak bele. A legjobban a kisgyermekeket veszélyezteti a fertőzés. A legutóbbi sajtójelentések szerint egy másfél éves kislány hunyt el Izraelben, aki nem volt beoltva – írja az MTI a helyi médiára hivatkozva.

Súlyos kanyarójárvány dúl az ultraortodox vallásosok körében, különösen Jeruzsálem Mea Seárim nevű, zsúfolt, vallásos részében terjed gyorsan a betegség. A közösség tagjai ideo­lógiai okokból nem oltják be gyermekeiket, bár ezt díjmentesen megtehetnék. Utoljára tizenöt éve történt haláleset kanyaró miatt Izraelben. Az egészségügyi minisztérium illetékesei a járvány terjedése miatt és a lakosság védelmében azt mérlegelik, hogy a be nem oltott gyermekeket nem engedik be az állami oktatás intézményeibe.

A napokban egy kárpátaljai gyermek is belehalt a kanyaróba. A 12 éves mezőterebesi fiú szintén nem volt beoltva a betegség ellen, s Munkácson, a megyei gyermekkórházban hunyt el. A haláleset a múlt szombaton történt. A kórház főorvosa elmondta: a fiút aznap reggel szállították be a kórházba, akkor már állapota közepesen súlyos volt. Körülbelül egy héttel korábban betegedett meg, otthon ápolták. Mivel állapota rohamosan romlott, az intenzív osztályra vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. A későbbi híradások szerint a szülők feljelentést tettek, mert állításuk szerint a kórházban meghamisították gyermekük leleteit. A fiú egyébként az idén a kanyaró tizenötödik halálos áldozata Ukrajnában.