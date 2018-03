Hősként tekintenek a túszdrámában meghalt csendőrre, de egy kommunista örül, hogy agyonlőtték

Szentmisével emlékeztek vasárnap a pénteki túszdráma áldozataira a dél-franciaországi Trebes városában. A 25 éves marokkói származású elkövető, aki azt állította, hogy az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozik, négy embert megölt és 15-öt megsebesített, mielőtt a rendőrök végeztek vele. A francia kormány terrortámadásnak minősítette a történteket.

Misével emlékeztek a pénteki terrortámadás áldozataira a franciaországi Trebesben. A helyi templomban több százan voltak, szinte mindenki olajágakkal a kezében érkezett.

A támadásnak már négy halálos áldozata van, miután szombaton meghalt Arnaud Beltrame rendőrtiszt is, aki önként ajánlotta fel, hogy bent marad az üzletben a támadóval, ha elengedi a túszokat.

A 45 éves alezredesre hősként tekintenek a franciák. Az önfeláldozó tiszttől a jövő héten nemzeti gyászszertartáson vesznek végső búcsút.

Az iszlamista merényletet egy 26 éves marokkói származású terrorista, Redouane Lakdim követte el. A hatóság nagy erőkkel nyomoz, átvizsgálják a férfi telefonját és számítógépét is. A túszdráma helyszínén ugyanis nem csak fegyvert és egy vadászkést találtak a nyomozók, hanem több, házilag készített bombát is. Ezek alapján feltételezhető, hogy nem csak néhány embert akart megölni, hanem sokkal nagyobb pusztításra készült – írja a cikkéhez helyszíni videós beszámolót is mellékelő hirado.hu.

Ünnepelte egy kommunista politikus, hogy a terrorista lelőtte a hős rendőrt

Letartóztatott a francia rendőrség egy kommunista politikust, mert a Twitter-üzenetében ünnepelte, hogy pénteken a marokkói migráns, Radouane Lakdim terrorista agyonlőtte a hős rendőrtisztet.

Stéphane Poussier a tavalyi francia választásokon indult, a Mélenchon vezette kommunista párt jelöltjeként. Nem jutott be a Nemzetgyűlésbe. Most a Twitteren azt mondta, hogy mindig örül, ha egy rendőr meghal. Azonnal bevitték terrorcselekmény dicsőítése miatt – tette hozzá az Origo.