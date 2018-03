Horváth József: A kisvárosokban sem lehetünk biztonságban

Horváth József biztonságpolitikai szakértő telefonon jelentkezett a Napi aktuálisban, aki részletekkel szolgált a halálos áldozatokkal járó franciaországi túszejtésről. A szakértő korábban az ECHO TV-nek elmondta: az ilyen támadások ellen nagyon nehéz védekezni.

A támadó lelövésével ért véget a francia túszdráma. Horváth József elmondta, hogy akikről eddig úgy gondolták, hogy magányos elkövetők azokról általában kiderült, hogy valamilyen kapcsolatban álltak akár egy radikális imámmal. Hozzátette: a francia erők a kapcsolati hálót nagyon nagy erőkkel keresik, ehhez azonban időre van szükség, hiszen elsősorban a helyszínt vizsgálják át további nyomok után kutatva. Korábban megjelent hírek szerint az elkövető, az iszlám állam nevében cselekedett. Ezenfelül még Salah Abdeslam terrorista szabadon bocsájtását is követelte.

Arra a kérdésre, hogy vajon az ISIS még mindig bosszút kíván-e állni Európán a területi veszteségeikért, a kalifátus vagy a terrorszervezet felszámolásáért a szakértő igennel felelt. Horváth József szerint „pillanatnyilag az a cél húzódik meg emögött, hogy a hívei és ellenségei felé is azt tudja kommunikálni az ISIS, hogy az Iszlám állam még él, és a területi veszteségei és vérveszteségei ellenére még képes arra, hogy Európában akciókat hajtson végre”. Most még egy újdonság van. Idáig Európában nagyvárosokat érték támadások, most pedig egy vidéki kisvárost ért ez a támadás. Azt mutatja, hogy nem lehet elbújni és nem lehet elmenekülni ez elől a terrorfenyegetés elől – emelte ki a biztonságpolitikai szakértő.

