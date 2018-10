Hongkong megtagadta a vízumot a Financial Times újságírójától

A hongkongi bevándorlási hivatal megtagadta a vízumot Victor Mallettől, a Financial Times újságírójától, aki egy olyan tanácskozáson elnökölt volna, melyen a már betiltott Hongkongi Nemzeti Párt is a résztvevők között volt – írta a brit Financial Times pénteken.

A helyi hatóságok elutasították Victor Mallet, a Financial Times ázsiai hírekért felelős szerkesztője vízumának megújítását. Ez az első eset, hogy ilyen történt Hongkongban – írta hivatalos közleményében a lap, utalva arra, hogy semmilyen magyarázatot nem kapott.

A hongkongi bevándorlási hivatal ugyan nem foglalt állást az ügyben, de nyilatkozatot ígért.

Augusztusban Mallet, aki a Külföldi Tudósítók Klubjának alelnöke, egy klubülésen elnökölt, melyen Andy Chan, a Hongkongi Nemzeti Párt alapítója is felszólalt.

A hongkongi kormány és Peking ellenezte a felszólalást arra hivatkozva, hogy elfogadhatatlanok a párt Hongkong függetlenségéről vallott nézetei. Első ízben tiltottak be politikai pártot Hongkongban, mióta a terület visszatért Peking ellenőrzése alá 1997-ben – jelentette hétfőn a dpa német hírügynökség.

A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van.

Az egykori brit gyarmaton 2014 őszén csaknem három hónapon keresztül tartottak a többnyire békés utcai demonstrációk, amelyeken a fiatal résztvevők azt követelték Pekingtől, hogy biztosítson teljes demokráciát a városnak.

A demonstrációk legintenzívebb szakaszában több százezer ember csatlakozott az akciókhoz, amelyek hetekre megbénították a kikötőváros egyes részeit.