Hónapokig kínozták és erőszakolták a belga nőt a migránsok

San Remóban, az egykor táncdalfesztiváljairól elhíresült tengerparti üdülőhelyen hat tunéziai migránst (23 és 50 év közöttiek) csoportosan elkövetett nemi erőszakkal, emberrablással, szexuális kizsákmányolással és prostitúcióra kényszerítéssel vádolnak. A 6 férfi elrabolta, kínozta, megerőszakolta és prostitúcióra kényszerítette a 32 éves belga nőt több héten keresztül.

Az eljárás tavaly január 25-én indul a vizsgálóbírói meghallgatással, majd a területileg illetékes főügyész is kihallgatja a földközi-tenger parti városban élő nőt. Vallomása alapján tudjuk, hogy különös kegyetlenséggel bántak vele, elrablását követően ágyhoz kötötték, ahol a tunéziaiak mellett mások is rendszeresen megerőszakolták a magatehetetlen nőt. A tunéziai migránsok „ügyfeleiktől„ természetesen pénz kértek cserébe. Mint kiderült, a belga nő úgy került kapcsolatba a tunéziai bandával, hogy tőlük akart kábítószert vásárolni. A tunéziaiak ezt követően rabolták el, és csak két hónap múlva szabadult ki, de a Sudinfo nevű belga hírforrás szerint a rendőrség nem ad további információt, azt sem lehet tudni, hogy a nőt szabadon engedték-e vagy megszökött elrablóitól.

Azt mindenesetre le kell szögezni, és erről többször is írtunk már, hogy azokban az országokban, ahol az elmúlt időszakban megnőtt a migránsok száma, ott az erőszakos bűncselekmények száma is megnőtt, láttuk a példákat Londonból, Németországból, Svédországból, Franciaországból, mindenhonnan, ahol migránsokat nagyobb számban fogadtak. Különösen sok bűncselekményt követnek el a nőkkel és a homoszexuálisokkal szemben, de az antiszemitizmus elterjedése is súlyos problémát jelent a befogadó országokban – írta cikkében az Origo.