Homoszexuálisokat akart megölni két franciaországi radikális muszlim

A terrorista páros az Iszlám Állam szimpatizánsa volt. A két radikális muszlim férfit idén tartóztatták le terrorcselekmény előkészítése miatt. Az ügyről kiderült legújabb részletek szerint homoszexuális férfiakat akartak tőrbe csalni.

két gyanúsított egy 23 éves pakisztáni és egy 21 éves csecsen férfi, akik középiskola óta jóban vannak egymással. A párost június 9-én tartóztatták le a rendőrök. A terrorcselekmény előkészítésének részleteiről új információk láttak napvilágot – írja a Le Parisien cikke alapján a 888.hu. A 23 éves pakisztáni vádlott 2018 elején került a francia hatóságok látókörébe.

A francia belföldi titkosszolgálat (DGSI) figyelt fel a férfira a különböző, radikális szalafista fórumokon közzétett hozzászólásai miatt. Először ezekből a beszélgetésekből szereztek tudomást arról, hogy a pakisztáni migráns homoszexuálisoknak szánt randioldalak segítségével lép kapcsolatba fiatal férfiakkal. A francia titkosszolgálat megtalálta a férfi profilját a randioldalakon, továbbá felvette a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal is. A pakisztáni migráns az oldalon egy szőke hajú és egy világos bőrű férfinak adta ki magát. A nyomozók beszéltek az egyik kiszemelt áldozattal, aki telefonon is kapcsolatba lépett a pakisztáni migránssal. Az áldozatnak feltűnt a migráns akcentusa, valamint az is, hogy agresszíven kérdezősködött a címe után. Azt gyanította, hogy csapdába akarják csalni. Ezután értesítette a rendőrséget.

A migránst letartóztatták, ám vallomásában tagadta, hogy homo- vagy biszexuális lenne. Azt is tagadta, hogy beszélt volna bármelyik kiszemelt áldozattal. Muszlimként gyakorlom a hitem, de a terrorizmus ellen vagyok„ – mondta a rendőröknek. Ám a telefonján talált információk ennek ellentmondtak. A Telegram alkalmazáson keresztül beszélgetett valakivel egy bizonyos ”projektről„, amelyről azt írta, hogy ”jobb titokban tartani„. A telefonon mintegy 7000 olyan kép volt, amely az Iszlám Állam rémtetteit mutatja be.

A nyomozók ezután jutottak el a migráns csecsen barátjához, akinek a birtokában volt egy gyűrű, amelyen az Iszlám Állam szimbólumai voltak láthatók. A csecsen migránsnál késeket és házilag készített lőfegyvereket találtak. A 21 éves migráns a következőképp magyarázta tettét: Olyan akartam lenni, mint MacGyver a tévéből.”