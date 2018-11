Homokportrékkal idézték fel az elhunyt katonák emlékét brit tengerpartokon

Számos művész és önkéntes dolgozott a homokportrékon a vasárnap kora reggeli apálytól Nagy-Britannia különböző tengerpartjain, Blackpoolban, Cornwallban a skóciai Shetland-szigeteken és egyéb helyszíneken az I. világháborús centenárium ünnepségsorozatához kapcsolódva.

A szimbolikus megemlékezést, amely a Pages of the Sea (A tenger lapjai) címet kapta, Danny Boyle Oscar-díjas brit rendező irányította. A londoni Imperial War Museum archívumából származó képek alapján olyan katonák portréit válogatták össze, akik valamilyen módon kötődtek az egyes tengerpartokhoz. A különleges megemlékezés lehetővé tette, hogy az eseményen részt vevők tiszteleghessenek a néhai katonák előtt, mielőtt a homokportréikat elmosta volna a dagály – számolt be róla a BBC News.

A portrékat a brit Sand in your Eye homokművész-csoport tagjai rajzolták meg. Boyle az eseményre Carol Ann Duff koszorús költőtől egy új költeményt is rendelt, amelyet minden helyszínen felolvastak.

Boyle elmondta, hogy „a megemlékezés nem hivatalos, országos gesztusának” szánta az eseményt, amellyel sok milliónyi háborúban odaveszett vagy örökre megváltozott életre akartak emlékezni.

A rendező korábban kifejtette: az első világháborúban szolgáló brit katonák közül sokan keltek át a tengeren, ezért gondolta úgy, hogy a tengerpartok lennének a legmegfelelőbb színhelyek egy ilyen megemlékezéshez, és ahhoz, hogy a helyi közösségek együtt mondjanak végső búcsút a háború áldozatainak.