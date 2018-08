Hiteles e-aláírás akár mobileszközön

A vállalatvezető tartós távolléte esetén sincs fennakadás az üzletmenetben

Egy cégvezető távolléte komoly fennakadásokat okozhat a napi folyamatokban, sőt az aláírási késedelem még forintosítható veszteséget is jelenthet egy cég számára. Az e-aláírásokkal foglalkozó Netlock szakértői szerint a kisebb vállalatok életében versenyhátrányként is jelentkezhet, ha a szabadságát töltő vezető vagy a megfelelő jogokkal rendelkező helyettes hiányában nem köthető meg egy fontos szerződés, egy ajánlat vagy hiánypótlási eljárás beadási határideje nem tartható, esetleg egy teljesítésigazolás aláírása akaszt meg pénzügyi folyamatokat.

A digitális hitelesítési és e-aláíró megoldások valódi lépéselőnyhöz juttatják azokat a cégvezetőket, akik élnek a technológia adta lehetőségekkel. Így egy nyaralás, hosszabb üzleti út miatt a vezető távollétében sincs fennakadás az aláírást igénylő lényeges folyamatokban.

Az e-aláírást használva a cég első embere akár egy nyugágyból vagy egy reptéri váróból is jogilag hitelesen aláírhat egy sürgős dokumentumot laptopján vagy okostelefonján, amit aztán egy e-mailben azonnal továbbíthat. Az e-aláírások azonban sokkal többet tudnak egy áthidaló megoldásnál: a vállalati folyamatokba integrálva elősegítik és lehetővé teszik a digitális átállást is. Egy e-aláírási szolgáltatás használatához sem chipkártyára, sem számítógéphez csatlakoztatott kártyaolvasóra nincs szükség. Az eljárás új generációja már felhőalapú szolgáltatásként is elérhető bármilyen webböngészőn keresztül, bármilyen mobileszközről is.