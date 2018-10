Hisztériakeltés nyugati módra

Oroszország propagandaakciónak tartja a kibertámadásokról szóló vádakat

Németország is kibertámadásokkal vádolta meg Oroszországot egy nappal azután, hogy Nagy-Britannia, Hollandia és Kanada hekkertámadásokat tulajdonított a moszkvai vezetésnek. Az orosz külügyminisztérium propagandaakciónak nevezte a vádaskodást. A lapunknak nyilatkozó Földi László szerint a Nyugat a saját gyengesége ­miatt lehet érdekelt az orosz hisztériában.

„A bizonyossággal határos valószínűséggel” az orosz katonai hírszerzés (GU) áll a Németországban a közelmúltban elkövetett informatikai támadások mögött, a berlini kormány pedig felszólítja Oroszországot arra, hogy hagyjon fel az ilyen jellegű cselekményekkel – közölte pénteken Steffen Seibert berlini kormányszóvivő, egyúttal megerősítve, hogy a német kormány teljes mellszélességgel kiáll a GU-t szintén megvádoló Nagy-Britannia és Hollandia mellett.

Lapunk is beszámolt róla, hogy Theresa May brit, illetve Mark Rutte holland miniszterelnök még csütörtökön közös nyilatkozatban számolt be az orosz titkosszolgálatok „elfogadhatatlan kibertevékenységéről”, amelynek nyomán a hollandok még áprilisban kiutasítottak négy, a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) célba vevő orosz hírszerzőt.

A friss beszámolók szerint a feltételezett GU-ügynökök napokkal azután akartak betörni az OPCW informatikai rendszerébe, hogy az vizsgálni kezdte Szergej Szkripal egykori kettős ügynök nagy-britanniai megmérgezését. A londoni kormány a márciusi merényletet egyértelműen a GU számlájára írja. Holland sajtóforrások szerint az egyik kiutasított ügynökről pedig tudni lehet, hogy előzőleg az Ukrajna felett lelőtt MH17-es repülőjárat ügyé­ben indított vizsgálatot próbálta felderíteni.

Hollandia szerint a katasztrófáért – amelyben 298 ember vesztette életét – Moszkva a felelős. Mark Rutte holland miniszterelnök pénteken megvédte a kiutasításról hozott döntést: szerinte mivel az oroszok nem álltak büntetőeljárás alatt, nem lehetett őket őrizetbe venni. Diplomáciai lépésekre is sor került, pénteken Moszkvában behívatták a holland nagykövetet. Az orosz külügyminisztérium egyébként még csütörtök este válaszolt az újabb nyugati vádsorozatra. Mint állították, az nem több egy megrendezett propagandaakciónál. Az orosz külügyminisztérium a lelőtt utasszállító ügyével való összefüggésekről pedig azt mondta: Hollandia ­egyszerűen nem tud mit válaszolni azokra az adatokra, amelyeket az orosz védelmi minisztérium a gépet elpusztító rakéta hovatartozásáról közölt.

– A politika csak akkor engedi a kémtevékenység realizálását, ha amögött politikai érdek áll. Oroszország elidegenítése pedig ilyen érdek – nyilatkozta lapunknak Földi László. A titkos­szolgálati szakértő szerint számos oka lehet a felerősödött oroszhisztériá­nak: Moszkva folyamatosan szembemegy a Nyugat által képviselt értékekkel, többek között elutasítja a multikulturalizmust, az NGO-k világát, és a Soros-szervezetekkel szemben is fellép.

– Az egyik lehetőség, hogy a multikulturalizmust elutasító országokat szeretnék elbizonytalanítani az oroszokkal való együttműködéssel kapcsolatban. Emellett az is elképzelhető, hogy a Nyugat el akarja terelni a figyelmet egyes problémákról, és így próbálja védeni a saját rendszerét – hangoztatta Földi ­László. A szakértő a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban kiemelte: az emlegetett oroszhisztéria azt is lehetővé teszi, hogy ha nem a liberálisok által elvárt eredmény születik, máris megvan a bűnbak, és állíthatják, hogy a külső ellenség manipulálta a voksolást.

– Azt mindenesetre szögezzük le, hogy mindenki folytat hírszerző tevékenységet. Az amerikaiak, a britek és a hollandok is. A titkosszolgálatoknak ezt csinálniuk is kell – fogalmazott Földi László, aki arra is felhívta a figyelmet: a hidegháborús időket emlegető liberálisok Oroszországot a Szovjet­unióval azonosítják, és megfeledkeznek róla, hogy Moszkva ma inkább a cárok politikáját követi, és bizony Európa része és nem az ellensége kíván lenni.