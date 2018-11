Hiánycikk a legális cannabis Kanadában

Több mint egy hónappal azután, hogy Kanadában hivatalosan is engedélyezték a rekreációs marihuána termesztését és árusítását legális boltokban, az elárusítóhelyek képtelenek kielégíteni a hatalmas keresletet – írja a MarketWatch üzleti portál.

Pedig a gyártók nagy várakozásokkal indították a termelést, és a kanadai statisztikai hivatal is egymilliárd kanadai dollár értékűre lőtte be az idei keresletet. Ehelyett azonban az öt legnagyobb gyártó a vállalt mennyiségnek mindössze egy százalékát szállította le, ami – a befektetők legnagyobb szomorúságára – meg is látszott a legutóbbi negyedéves bevételükön. Holott mindenki azt gondolta, hogy pillanatokon belül tonnaszám ömleni fog a boltokba a marihuá­na. Brit Columbia tartomány szerint azonban legalább fél vagy másfél évre van szükség a probléma megoldásához, azaz a kereslet és a kínálat kiegyenlítődéséhez.

A pénzügyi portál szerint a többi tartományban sincs okuk örülni a befektetőknek a pangó vagy eső részvényárfolyamok miatt, s az üzletek arra készülnek, hogy több hétig, sőt hónapig is eltarthat az országos cannabishiány. A szállítási ínség miatt a nagyrészt állami nagykereskedelmi hálózat képtelen ellátni a kiskereskedőket, ami rányomja majd a bélyegét a cégek eredményére.

Ünneplés helyett a gyártók és a kereskedők inkább egymásra mutogatnak. Az egyik nagy termelőcég, a Canopy vezérigazgatója szerint vállalata azért produkált siralmas eladási számokat szeptemberben, mert a tartományok csak tesztelni akarták a keresletet és a szállítási láncot, és csak kis mennyiséget rendeltek. A tartományok és a kiskereskedők viszont arra panaszkodnak, hogy nem kapták meg a megrendelt mennyiséget a gyártóktól, amelyek be is ismerték, hogy termelésméretezési problémákkal küszködtek.

A The New York Times korábban arról cikkezett, hogy nagy kihívás lesz visszaszorítani az 5,3 milliárd amerikai dollárra tehető illegális cannabiskereskedelmet, különösen hogy a legális kínálat nem tart lépést a hirtelen felfutó kereslettel.